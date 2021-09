Literanit, un acto de amor a la lectura

Mesquida recibió en la Setmana del Llibre en Català de Barcelona el Premi Trajectòria. La primera novela de Gost, La cosina gran, fue la más vendida por Sant Jordi y la Fira del Llibre en Palma. Además, ha sido traducida al castellano y al italiano.

Mesquida elaboró un emotivo Manifiesto por la Lectura que catalogó como «frágil, delicado, sencillo y muy íntimo». Explicó que siempre se ha considerado «un lector profesional y un escritor amateur» y añadió que «cuando un libro me gusta, me excita, me interesa, lo saboreo con fruición. Si un libro me aburre, lo dejo, lo abandono y no me sabe mal ni me da vergüenza».

El escritor recordó que su madre era maestra rural en el Mas de’n Sales, en Castellón de la Plana, y allí «aparecí sobre la Tierra». «Estoy muy contento de este hecho, porque desde el principio mi cerebro descubrió que sentía y pensaba con la riqueza de los acentos, de músicas y entonaciones de un sinfín de dialectos de la lengua catalana, con todas las capacidades de entendimiento y de placer que esto representa», confesó.

Finalizó su intervención defendiendo «la lectura como resurrección» hacia la sociedad de producción de lectores que formen la sociedad del escribir, del mirar, del escuchar, del sentir: «No liberaremos nunca la lectura si con el mismo movimiento no liberamos la escritura».

El programa de Literanit 2021 incluyó cuentacuentos en La Misericòrdia de Palma, música y teatro en el Museu de Mallorca, el café A Tres Bandas y el Incafé, y actividades en seis librerías de Ciutat: Drac Màgic, Lluna, Embat, Literanta, Biblioteca de Babel y Finis Africae. Además, hubo una lectura dramatizada de rondalles de la Serra de Tramuntana a cargo de Lluki Portes y Lucía Sánchez (As Marías), la conferencia del filósofo residente en Eivissa Santiago Beruete sobre Los jardines como terapia filosófica y la charla de Albert Herranz El bosc submergit, sobre la posidonia.

En la Part Forana mallorquina se presentaron los libros de Miquel Àngel Llauger Corfú, Cabrera, Martinica. Breviari d’illes i miratges (Lleonard Muntaner Editor) y Penyaleres: dones, excursionisme i muntanyisme (Institut Balear de la Dona) de Miquel Rayó; Joan Reguant, uno de los promotores de la candidatura de la Serra de Tramuntana a Patrimonio de la Humanidad, compartirá un coloquio con el Gremi de Margers. La filóloga Bàrbara Sagrera habló de Natura i frases fetes. La noche festiva fue un gran momento para compartir lecturas y recomendaciones, y hubo conciertos, recitales y otras actividades.