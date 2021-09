La vejez, las relaciones de familia, la guerra, la identidad y el desarraigo son algunas de las temáticas de los documentales que protagonizarán la tercera edición de MajorDocs. El estreno de La mujer y el glaciar, del premiado Audrius Stonys y el concierto de la cantante menorquina Anna Ferrer inaugurarán el festival el día 5 de octubre en el Centre Cultural Sa Nostra.

Ante el ruido y la voracidad del consumo, MajorDocs regresa un año más con una propuesta radical en el panorama de festivales: cine de lo real y lentitud. MajorDocs invita al espectador a frenar, a profundizar sin prisa en la mirada de los autores para intimar con ellos, recuperando un valor clave de Mallorca y el Mediterráneo: la calma y el diálogo.

Las ocho películas que competirán en la sección oficial son A Way Home, de la cineasta belga de origen marroquí Karima Saïdi; El tiempo perdido, de la argentina María Álvarez; Fantasía del director vasco Aitor Merino; Esquirlas, de la cineasta argentina Natalia Garayalde; Pedra Pàtria, del menorquín Macià Florit; Taming the garden, de la cineasta georgiana Salomé Jashi; The earth is blue as an orange, de la directora ucraniana Iryna Tsilyk; y There will be no more night, de la francesa Éléonore Weber.

Las películas han sido elegidas por su profunda mirada autoral y su capacidad para transportarnos a otras realidades y conectarnos con nuestra propia sensibilidad. Algunas de ellas llegan a Palma después de cosechar un gran éxito en festivales de renombre como IDFA, Berlinale, DocsLisboa o Sundance.

Este año se duplican los pases de cada película para facilitar el acceso del público a todas ellas. En consonancia con la filosofía del festival, cada proyección será un acontecimiento único, en el que los espectadores podrán establecer un diálogo en persona con los cineastas. Las entradas a las proyecciones se pueden comprar desde hoy mismo en la web del festival: www.majordocs.org.

El encargado de inaugurar la tercera edición de MajorDocs será el cineasta lituano Audrius Stonys, máximo exponente del ‘documental poético’, autor de más de veinte títulos. Su película La mujer y el glaciar, una reflexión sobre el tiempo y la naturaleza, abrirá las proyecciones el martes 5 de octubre. A continuación, la cantante Anna Ferrer, con dos discos a sus espaldas y que ha colaborado con artistas como Toti Soler y Salvador Sobral, le pondrá música a la inauguración en el Centre Cultural Sa Nostra.