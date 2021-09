Biel Mesquida, Premi Trajectòria: "La literatura me ha salvado"

Mesquida inscribe su nombre en un palmarés, el del Trajectòria, que suma 25 ediciones y que le reconoce su compromiso vital con la lengua y la cultura catalana, con «una trayectoria consolidada como narrador, poeta, activista y agitador cultural». La ceremonia se ha celebrado en el Moll de la Fusta de Barcelona y ha contado con la presencia de dos autoridades desplazadas desde Mallorca: la directora general de Cultura, Catalina Solivellas, y Bel Busquets, vicepresidenta del Consell. «Dos mujeres políticas muy especiales, la primera actriz y la segunda, profesora de secundaria, como también lo es Laura Borràs, profesora universitaria y presidenta del Parlament de Catalunya», ha valorado el galardonado en declaraciones a este diario, en el que colabora desde hace décadas.

En su intervención, que ha empezado con la interpretación de una canción de cuna, el popular Noninó, Mesquida ha recordado a la escritora Renada Laura Portet (fallecida el pasado día 5) para brindar «una invitación a amar los libros» al tiempo que ha subrayado que «la belleza del libro es el esplendor de la verdad».

El también director del Festival de Poesia de la Mediterrània ha querido dar las gracias «a todas las personas que generosamente me han ayudado a lo largo de la vida», en lo personal a Pep-Maür Serra Garau, que le apoya desde hace 53 años, «es muy difícil vivir con un escritor, especialmente si es tan desordenado como yo», ha reconocido mientras sus amigos reunidos en Santa Maria explotaban en risas, y en el mundo profesional a Xavier Folch, quien «catalizó» su escritura durante más de 30 años, un sentido homenaje que en Barcelona ha despertado los aplausos.

El autor de obras como Acrollam, L’adolescent de sal o Carpe momentum ha afirmado que «el momento actual de nuestras letras y de nuestra lengua, únicamente y desacomplejadamente la catalana, es un momento particularmente atractivo; si grande es el reto, más grande será la victoria (...) ¡Fuera victimismo!, ¡justicia!, ¡fuera políticos vendidos!, ¡valor!, ¡fuera miedo!, ¡acción!, ¡vivid en catalán, leed en catalán, escribid en catalán!, ¡amad en catalán!, ¡follad en catalán!», ha defendido en voz alta, firme.

Durante su discurso también ha habido confesiones: «La literatura me ha salvado», ha asegurado. «Me ha dado una resiliencia a prueba de fuego. Si he caído, me ha hecho levantarme y me ha puesto en mi lugar en las filas de la lucha y de la oposición».

«Gracias Biel, porque siempre has luchado y nunca te has equivocado de trinchera», le ha hecho saber el alcalde de Santa Maria, Colau Canyelles, en uno de los momentos más emotivos de la velada, cuando el Moll de la Fusta ha conectado con Ca s’Apotecari, donde se han dado cita una treintena de sus amistades, entre ellos los escritores Nicolau Dols y Sebastià Perelló; la profesora Cathy Sweeny; los músicos Gori Negre y Natàlia Tascón; la exbatlessa Rosa Vich; o el político Mateu Morro.

«Biel Mesquida no tiene trayectoria, su literatura tiene recorrido más allá de cualquier fórmula», ha asegurado Perelló a este diario. «Me siento orgulloso de seguir picando piedra, con entusiasmo, pasión, esfuerzo y disciplina», ha dicho el galardonado, a quien los premios, según ha confesado, le dan «ganas de crear y ganas de creer en la literatura».