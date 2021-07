Biel Mesquida, premiado por los editores y libreros catalanes

El escritor y colaborador de DIARIO de MALLORCA Biel Mesquida recibirá el Premi Trajectòria en La Setmana del Llibre de Cataluña que se celebrará del 10 al 19 de septiembre. De padres mallorquines, nació en Castellón de la Plana en 1947. Siempre ha sido un escritor muy activista y un gran defensor de la lengua catalana. Durante toda su carrera ha escrito multitud de obras, sobre todo poemas y novelas.

El Premi Trajectoria se otorga cada año, desde 1997, a un profesional vinculado con el mundo de la cultura catalana que haya destacado en su divulgación. Un jurado formado por los gremios del sector del libro y periodistas culturales ha decidido que este premio sirva como reconocimiento a una de las trayectorias más sólidas y comprometidas con el sector literario en catalán. De esta forma, Mesquida recibe el galardón como reconocimiento por su compromiso vital con la lengua y la cultura catalanas, y por su trayectoria consolidada como narrador, poeta, activista y agitador cultural. El jurado ha querido destacar la ambición literaria incuestionable del autor porque, en lugar de repetirse, «no ha parado de experimentar con el lenguaje». Además, añaden que se trata de un gran comunicador y una persona «próxima» que sabe conectar con el público, a pesar de que lamentan que muchos lectores aún tienen que descubrir muchas de sus obras.

El mallorquín ha dedicado casi toda su vida a la docencia universitaria en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Su primera obra, la novela titulada L’adolescent de sal, fue ganadora en 1973 del premio Prudenci Bertrana, a pesar de que tuvo algunos problemas con la censura franquista. Ha abordado temáticas muy dispares como el amor homosexual o la libertad poética. A pesar de conocer la noticia desde hace un tiempo, ha tenido que ocultarlo por temas organizativos: «Cuando me dijeron que me daban el premio, no me lo creía. Para mí fue una sorpresa enorme».

En su discurso, Mesquida aprovechó para agradecer a los editores y libreros de Cataluña «todo su amor» porque se trata de un reconocimiento a toda su carrera. «El mundo de la edición me quiere», confesó. Aprovechó la intervención para recordar algunos momentos que han marcado su vida, como las clases clandestinas de catalán que recibía por parte de Joan Barceló en Manacor o su llegada a Barcelona en 1964: «Pasé de un clima gris y conservador a un mundo de posibilidades que me hizo entender quién era yo realmente». El escritor explicó que, sin autores y personas como Gabriel Galmés, Joan Barceló, Baltasar Porcel o Xavier Folch no sería quien es. «Recuerdo con gran cariño aquella Barcelona luchadora y sensual que encontré durante mis primeros años de aventuras», declaró. En esta nueva visita a la ciudad condal para ofrecer su discurso, Mesquida cogió un barco desde Mallorca, lo que le recordó a su primer viaje hacia Cataluña. Mencionó que ser original es «ir al origen» y que uno de los objetivos de cualquier escritor es «sentirse querido», lo que catalogó, poético como siempre, de «ley de gravedad anímica». Añadió que la literatura en catalán es «una ventana al mundo» con la que conocer diferentes realidades mientras aseguraba que «leer nos vuelve guapos». En su intervención, hizo una reivindicación política en la que declaró que «Cataluña es un trozo de nación que forma parte de los Països Catalans» y agradeció el apoyo a la lengua en celebraciones como esta. También apuntó que en 2021 sigue habiendo franquismo «revestido de condescendencia» porque muchos querrían que la lengua y la cultura catalanas estuvieran «minorizadas».

Uno de los motivos principales para la elección de Mesquida es su faceta como escritor y poeta todoterreno, agitador, gestor cultural y divulgador. Entre toda su producción literaria, destacan su poemario El bell país on els homes desitgen els homes (1974), la novela Puta-marès (ahí) (1978), el libro de cuentos Doi (1990), Excelsior o el temps escrit (1995), premio Ciutat de Barcelona y Premio Nacional de la Crítica, y Vertígens, premio Ciutat de Palma, así como los libros de cuentos T’estim a tu (2001), Els detalls del món (2006), Premio Nacional de Literatura Catalana, Acrollam (2008), Llefre de tu (2012), L’ull Gaudí (2014), Trèmolo (2015) y el poemario Carpe momentum (2021). Además, en 2015 recibió la Creu de Sant Jordi y dirige el Festival de Poesia de la Mediterrània desde hace más de 23 años.

La 39.ª edición de la Setmana del Llibre en Català se celebrará este año del 10 al 19 de septiembre en el Moll de la Fusta de Barcelona.