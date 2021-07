Los mejores bailarines urbanos se darán cita en Mallorca este sábado para conseguir las últimas dos plazas disponibles en la Final Nacional del Red Bull Dance Your Style. El Parc de la Mar de Palma acogerá este fin de semana la segunda y última semifinal de esta competición de baile urbano donde la audiencia tiene el poder de escoger a los ganadores. Y es que en Red Bull Dance Your Style no hay más jurado que el público presente en cada evento. Así, el reto de los participantes no es otro que asombrar con sus movimientos corporales a la multitud, crear una verdadera conexión con ella y lograr ser sus favoritos para obtener la máxima puntuación.

Con ese objetivo en mente se lanzarán a la pista Diego Olivas, Mario Durán, Frex, Water, Essenzia, Electrick, Wolmi y Facu, que son los 8 clasificados para la semifinal de Mallorca, a la que se podrá acceder de forma gratuita previa reserva de entrada. Todos ellos se enfrentarán al azar en batallas de uno contra uno donde el baile urbano será el gran protagonista, de tal forma que podremos disfrutar de los mejores pasos de hip-hop, house, popping, locking o waacking con la majestuosa Catedral de fondo. Los dos mejores dancers se llevarán un billete para la Final Nacional de la competición, que tendrá lugar el 7 de agosto en Valencia.