El Teatre Principal de Palma acogerá mañana No sé com gloses, un espectáculo que reunirá a glosadors de Cataluña, Valencia, Mallorca y Menorca. El espectáculo tendrá lugar a las 19.00 horas, con la dirección escénica de Joan Antoni Sunyer. Por el escenario pasarán Mateu Xurí, Carme González, Hilari Alonso y Marçal Ramon, con escenografía e iluminación de Miquel Llull. Según sus creadores, No sé com gloses es «un viaje teatral en familia para descubrir un tesoro del Mediterráneo: la glosa, o lo que es lo mismo, el arte de improvisar versos cantando».