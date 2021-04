Alejandro Blasi, un ilustrador entre alienígenas y otros monstruos

El artista Alejandro Blasi (Buenos Aires, 1968), afincado en Mallorca desde hace 21 años, lleva un tiempo trabajando con la editorial estadounidense Printed in Blood, especializada en libros ilustrados de películas y series de culto. Tras participar en distintos libros-homenaje a la serie de televisión de ciencia ficción Stranger Things, a Los Cazafantasmas y a The Thing, el clásico de John Carpenter, ha dejado ahora su impronta en un volumen que, impulsado por la citada editorial, la británica Titan Book y la 20th Century Fox, celebra el 35 aniversario de Aliens. El regreso, la segunda parte de la saga que relata la historia de terror de la teniente Ellen Ripley.

«Son libros de gran calidad y profusamente ilustrados. En este dedicado a Aliens participo con una ilustración. En realidad hice el trabajo hace unos meses, pero había cuestiones burocráticas que lo demoraron un poco. Finalmente se editará en septiembre de este año. La demora se debía sobre todo a que la 20th Century Fox tenía que aprobar las ilustraciones. Me hicieron firmar un contrato con cláusulas muy específicas», afirma el dibujante. Por ejemplo, si algún actor de la película aparecía en la ilustración, éste debía dar su aprobación. Blasi obvió este punto al centrarse en el alienígena. En su ilustración la presencia humana está dada por el casco del Marine, que es atravesado por la cola del alien. «Creo que es una ilustración bastante simbólica: una forma de vida extraterrestre destruyendo la vida humana, que paga de esa manera el precio de su codicia desmedida», señala.

Otra cláusula interesante que tuvo que tener en cuenta es que en la ilustración no debía aparecer ningún arma de fuego apuntando al observador, lo que es una prueba del grave problema que hay en Estados Unidos con respecto a las armas. «Allí es un tema muy sensible y delicado. También es una muestra de una gran hipocresía y contradicción: no se puede dibujar un arma apuntando al observador, pero sí se la puede comprar sin ningún problema. En fin, son disposiciones legales y la editorial está obligada a respetarlas por supuesto», comenta.

Blasi, que acumula un sinfín de portadas para grupos musicales, muchos de ellos de heavy metal, bandas que suelen querer «un monstruo al lado, un demonio o algo más impactante y agresivo», confiesa estar «fascinado» ante este tipo de trabajos. «Al igual que mis ilustraciones para músicos, es algo que me estimula mucho y que tiene un componente lúdico que me encanta. En el fondo, sigo siendo aquel niño que se divertía dibujando monstruos y mundos imaginarios. Es lo que hice siempre: imaginar cosas y compartirlas con los demás», confiesa el ilustrador, que tiene otros dos proyectos en los que participa que están pendientes de ser editados: un libro homenaje a Guillermo del Toro y otro a la obra de Stephen King.

Para Blasi, Alien fue una película iniciática: «Recuerdo perfectamente la gran impresión que me produjo cuando la vi en un cine de Buenos Aires con 17 años. Yo era muy pequeño cuando se estrenó Alien, El Octavo Pasajero, así que fue con esta secuela de James Cameron que tuve mi primer contacto con el mundo de Alien, y por ende con la obra pictórica de H.R. Giger, una gran influencia para mí como artista plástico. La fascinación que me produjo la obra de Giger sigue intacta y tuvo su recompensa cuando tuve la dicha de ser invitado a participar de una exposición colectiva en su honor en el Museum HR Giger de Gruyères, Suiza, hace un par de años, en la que expuse dos dibujos».

Donovan

Blasi firma la contraportada del nuevo trabaujo de Donovan, Buried Treasures (Tesoros enterrados), una serie de CD’s que incluye material inédito, con verdaderas joyas que nunca vieron la luz. «Quería una imagen que identificara a toda esta serie de álbumes, y para ello me envió una foto de un cofre que tiene en su casa con viejas cintas y masters de grabaciones que hizo en su juventud y me pidió que la ambientara en una playa, como si se tratase de un tesoro pirata recién desenterrado. Se me ocurrió agregar unos cangrejos jugando con las cintas, lo cual le da un toque divertido y desenfadado a la imagen», cuenta el artista.

Lo nuevo de Donovan se ha cocinado en su base de operaciones en Mallorca: los Calma Estudis que dirige Josep Umbria, quien no solo masteriza su música, también hace la selección entre la gran cantidad de material inédito que el poeta y músico escocés dispone.

«Hace ya unos cuantos años que trabajo con él y tengo que decir que he descubierto a una persona de una gran calidad humana y una sensibilidad exquisita. Es muy generoso y además muy divertido. Solo tengo buenas palabras para Donovan. Cada charla con él es reveladora, siempre se aprende algo nuevo de una persona que ha vivido tanto y de manera tan intensa», asegura Blasi.