Los pecados capitales de la cultura según Max

Lo que consideren 999 de cada mil personas que son los tres pecados capitales de un creador nos da igual. Pero Max es esa persona de cada mil cuya opinión nos importa. «Endiosamiento», «torre de marfil» y «solipsismo», dice. En cuanto a las tres virtudes favoritas en un creador: «Inquietud» para no convertirse en una fórmula, «zozobra» ante la exposición pública de cada nuevo trabajo, una forma de «valentía», y «coherencia», añade el artista catalán.

Max desprecia la «apropiación innoble» que han hecho la política, la publicidad y el periodismo de la palabra ‘relato’. «El relato es una necesidad humana ancestral que nos han birlado. A mí los relatos que me interesan son los que me cuentan lo que no sé y quizá no quiera saber», dice. Mientras que el actual ‘relato’ mercantil es una reafirmación de lo que crees saber y quieres oír.

Harto de autoficción

Del concepto ‘novela gráfica’ aplaude Max que ha generado «un espacio físico y mental» nuevo para el cómic. Esto es, que ha funcionado como etiqueta comercial para ennoblecer la historieta, maldita la necesidad que tenía de ennoblecerse la historieta, aunque bienvenidos sean el respeto y los nuevos lectores. Pero está hasta la coronilla de tanta autoficción y tanta recuperación de la memoria. «A mí lo que me gusta es la ficción», afirma.

La desmitificación del proceso creativo es una especie de running gag en los trampantojos. Max tiene un proceso creativo, «aunque no un sistema». Consiste el proceso creativo en ir regularmente muy pronto a un bar de un polígono industrial que tiene cerca de casa y, en medio del ruido de la cafetera, la radio y los gritos carajilleros, crearse una burbuja durante una hora y media o dos horas y tener ideas. «El 80% no van después a ningún sitio, pero algunas brotan en el estudio», asegura Francesc Capdevila.

Los Bosé, los Flores, la Trinca junta y por separado, la Dharma siempre han estado allí como maldiciones endémicas para una quinta. También Max, pero como una bendición. Su trayectoria es un cañón de bobsleigh hacia un esencialismo gráfico e intelectual sin par. Si bien en los trampantojos para Babelia tiene que cortarse un poco. «Unas personas me dicen que compran el diario por mis tiras y otras me dicen que no entienden mis tiras. Es jodido no tener claro a quién te diriges», según sus palabras.

Sí, todavía puede ser más esencial Max. Trabaja en «un cómic, un libro, no una novela gráfica», sin palabras, aunque con onomatopeyas. Los protagonistas son el viento y un pájaro. Todo pasa en el cielo, un cielo sin fondos. Es «una historia de acoso», dice Max, del viento al pájaro. La inspiración le vino tras leer el relato de César Aira La costurera y el viento. Más que inspiración, un reto le inyectó Aira. «La dificultad está en convertir el viento en un personaje gráfico». ¿Modelo Eolo soplando, tanto que le gustan a Max los mitos? «No». Habrá que ver cómo se las ha apañado para dibujar el invisible viento. Sin fondos.