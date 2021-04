Tito’s reabrirá para rodar la macrofiesta de la serie alemana

Las escenas exteriores de la discoteca no se rodarán en Tito’s, sino en Charly, que se encuentra en Can Picafort y se parece mucho más a la desaparecida Riu Palace. La situada en el paseo Marítimo de Palma continúa cerrada y a la venta y es propiedad del Grupo Cursach y la de s’Arenal también perteneció hasta el año pasado al magnate de la noche Bartolomé Cursach. En junio fue adquirida por la compañía hotelera Riu para ampliar su sede, un destino que podría repetirse con la mítica sala de fiestas de Ciutat, ya que una rama de la familia Fluxá también se ha interesado por ella.

Sobre el casting de figurantes, algunos de los cuales bailarán en la pista de Tito’s, la productora de la serie, la alemana Universum Film AG (UFA), necesitaba que fuesen con apariencia alemana y sin tatuajes porque la historia está ambientada en los años 90 y en esa época no había tanta gente como ahora con dibujos en la piel. Su función será sobre todo llenar espacios, como la Playa de Palma o la citada discoteca. En cuanto a los intérpretes mallorquines que participan en König von Palma (rey de Palma) se suma al elenco Pep Tosar, junto a Aina Compte y Santi Pons, que dan vida a Joana y Pep Roca, dos personajes «algo mafiosos». Otros actores de la isla o residentes que participan son Antoni Pons, Franciso Arreza y Moritz Bonin, ataviado ayer con un traje acorde a su papel.

Fue rodada la primera escena, con cinco planos, de las vivencias de una familia que emigra a la isla tras la caída del Muro de Berlín atraída por «la fiebre del oro». El protagonista, el actor Henning Baum, monta un biergarten y se acaba convirtiendo en un gran empresario del ocio nocturno. Durante la mañana, la grabación se desarrolló en el exterior, frente al establecimiento de la primera línea de Can Picafort en el que transcurre una gran parte de la narración. Los cámaras y el resto del equipo del metraje dirigido por Damian John Harper estaban en la arena de la playa para filmar los primeros planos con el bar de fondo, llamado Fata Morgana y donde la ilusión óptica a la que hace referencia será desvelada a lo largo de la serie de la RTL. Los principales papeles, además del de Baum, son interpretados por las actrices Sandra Borgmann y Pia Micaela Barucki.

La jornada en los alrededores del set de rodaje fue mucho más tranquila que el lunes, cuando los últimos preparativos del equipo provocaron un trajín continuo. Ayer se impedía el paso por dichas vías en el tramo frente al popular Oasis con el fin de no interrumpir la filmación. Este negocio de Can Picafort se ha transformado por completo para ambientarlo en una típica cervecería alemana de la Playa de Palma en los años 90. Los productores no encontraron un local adecuado en esa zona, por lo que un rincón del norte de Mallorca recreará el paraíso de numerosos alemanes.