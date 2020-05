Ritmes globals

Pels amants del jazz i de la música d'arrels tradicionals, el nom de Tony Allen és del tot familiar, ja que el percussionista africà estava entre els millors bateries del món. Nascut a Nigèria el 1940, Allen ha mort a París el darrer dia del passat mes d'abril, en plena època de confinament, en la qual els músics han d'assajar sols a casa seva, amb l'ordinador com a únic contacte amb els altres membres dels seus grups.

Allen era considerat com un dels creadors de l'Afrobeat, un estil musical que nascut durant la dècada dels anys 70 del segle passat, es caracteritza per fusionar diferents maneres d'entendre la música, fent-la més global. Amb un altre dels grans músics africans, Fela Kuti, amb qui treballà de forma estreta, Tony Allen va posar les arrels del que més tard seria una normalitat: considerar la música com a única, permetent la mescla per obtenir un nou producte vàlid i coherent. Avui, la fusió és un fet habitual, però fa cinquanta anys era una novetat. Durant aquest temps, músics grans com Paul Simon han fet possible que la música pop i rock s'hagi obert a la mescla.

Una manera d'entrar dins el món Allen és anar al seu darrer enregistrament, The Source, de fa només tres anys. Tots els temes són recomanables i mostren la seva genialitat com a percussionista i compositor. Jazz en estat pur.