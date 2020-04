Pere Estelrich recomana 'Els idus de març'

En el calendari romà, el 15 de març era dia de festa (els idus de març) dedicat a honorar Mart, el déu de la guerra. Idò en aquest dia del calendari de l'any 44 aC va ser assassinat a Roma Juli Cèsar, apunyalat per un grup de senadors, entre els quals la llegenda diu que hi havia Marc Brut, sembla que fill de l'emperador. També sembla que, segons va immortalitzar Shakespeare a la seva obra de teatre, César va exclamar "Et tu, Brute?" que podem traduir per Fins i tot tu, Brut?



Thornton Wilder, un autor americà guanyador de tres premis Pulitzer (quasi res!), va escriure una crònica fictícia d'aquest fet i la titulà així, Els idus de març.



Wilder redactà aquesta novel·la en un format curiós, a través d'unes hipotètiques cartes que diferents personatges de la Roma imperial de l'època s'escriuen per tal de preparar el magnicidi. La primera data del primer de setembre de l'any 45 i la darrera del mateix 15 de març del 44. El llibre acaba amb un fragment de la Vida dels Césars que l'historiador i biògraf Suetonio redactà cap enllà el 121 dC.



Obra mestra, sens dubte, aquesta de Thornton Wilder i que segur vos farà passar una bona estona engrescats en la seva lectura.





Fitxa llibre:

THORNTON WILDER

Els idus de març

Edicions 62, 268 pàgines, 18 €