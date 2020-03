Malditos Cantautores se desdobla online ante la "avalancha" de solicitudes

"Una avalancha de artistas de Mallorca y de fuera de la isla pide compartir sus creaciones en el Micro Abierto de Autores que la plataforma celebra a través de Instagram (@malditoscantautores_Ib) los martes a las 20:30, por lo que la plataforma ha decidido llevarlo a cabo también los domingos a las 19:30".



La plataforma Malditos Cantautores quiere lanzar un mensaje de esperanza frente a la crisis del Covid-19 a través de la música, colaborando dentro de su ámbito de actuación a hacer llegar algo de luz y belleza de forma gratuita a todos los hogares durante el confinamiento. Es por ello que continúa con sus actividades vía online para ayudar a través de la música a los artistas y amantes de la canción de autor a sobrellevar la cuarentena, a través de los hashtags #microabiertoencasa y #microabiertoalmundo.



Y es que el Micro Abierto de Autores que se celebraba cada martes presencialmente en Es Gremi pasa ahora a llevarse a cabo en streaming a través del perfil de Instagram de la plataforma, @malditoscantautores_ib. De hecho, ha sido tal la avalancha de peticiones de artistas interesados en participar y mostrar sus creaciones a través de esta iniciativa que se ha tenido que doblar la apuesta y celebrar dos micros abiertos a la semana durante el confinamiento: los martes a las 20:30 h y los domingos a las 19:30 horas.



"Desde Malditos Cantautores queríamos contribuir a hacer llegar algo de luz y belleza a través de la música de forma gratuita a todos los hogares durante el confinamiento, y que los cantautores emergentes de la isla pudieran seguir compartiendo sus creaciones. Por ello, decidimos continuar a través de las redes sociales con el micro abierto que hasta hace dos semanas celebrábamos presencialmente en Es Gremi cada martes. La propuesta ha tenido tal éxito que hemos tenido que doblar la apuesta y hacer dos a la semana", señalan desde la plataforma.



Como dato positivo, gracias a que en Internet no hay fronteras, se han apuntado a participar en el micro abierto on line numerosos artistas de toda España y Latinoamérica, que se suman a los artistas de Mallorca que ya podían mostrar sus creaciones cuando se celebraba presencialmente. De esta forma, artistas y público se enriquecen con propuestas musicales de todo el mundo. Es por ello que al hashtag #microabiertoencasa se ha añadido el de #microabiertoalmundo.



El Micro Abierto de Autores de Malditos Cantautores se celebra desde el pasado verano presencialmente y consiste en un espacio en el que cualquier artista que quiera mostrar sus creaciones (canciones, poemas, monólogos, etc.) puede subir al escenario a compartirlas, con la única premisa de que deben ser creaciones propias, no versiones.

Los interesados en participar deben escribir por privado al perfil de Instagram de Malditos Cantautores.