Caramulls de contes des de casa: 'El meu ós gran, el meu ós petit i jo'

Amb la secció Caramull de contes des de casa obrim les portes de ca nostra per oferir-vos un recull de contes per als petits i no tan petis de la casa. A partir d'ara, cada dia una de noltros (Patricia, Àlex o Laura), vos explicarem un conte per tal d'aportar el nostre granet d'arena i intentar, d'aquesta manera, passar una estoneta ben entretinguda!

Na Patricia Morales farà màgia amb els seus personatges i l'ukelele. N'Alex Palomo, mundialment coneguda com a Merceditas, ens farà riure fent trastades de les seves (com sempre) y Laura Collado s'apunta al que faci falta per una bona causa.

Óssos grans i petits, pirates valentes, aventures de ratolins que surten a cercar menjar i caputxetes lectores entre d'altres entretindrem, de ben segur, els protagonistes de la casa: els infants!

I és que els contes no poden faltar mai!Passi el que passi sempre ens quedaran els contes!