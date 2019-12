El productor de la cinta de Marquès presenta alegaciones a la ayuda denegada

Una de las productoras mallorquinas que está detrás de la película del ibicenco David Marquès, MN Studios, presentará alegaciones a la resolución de las subvenciones del Institut d'Indústries Culturals tras conocer que la cinta Gratis del guionista de Campeones (última ganadora del Goya a la Mejor Película), queda fuera de la convocatoria y sin poder acceder a los fondos por incumplir el apartado de la "contribución cultural" a las islas (rodar en catalán o que aparezcan personajes, patrimonio o cultura balear) y el de viabilidad económica, extremo, este último, al que no da crédito el director de MN Martín Nigro. "Incluso hemos presentado saldos bancarios de MN para reforzar aún más esa viabilidad. En MN trabajamos con mucha gente: TVE, Atresmedia, Netflix, etc...", explica Nigro, quien asegura que en estos momentos va a seguir los pasos previstos en el procedimiento administrativo. "Hemos pedido las puntuaciones porque cuando quedas excluido nunca te las desglosan, sólo te comunican por qué conceptos te dejan fuera", indica.

Por otra parte, el productor abundó en el hecho de que la película sí contribuye a la cultura isleña. "Es un producto cien por cien de aquí, pero tiene una proyección internacional", opina. Detrás del mismo también está como productor el mallorquín Marcos Cabotá y la madrileña Sunrise Pictures (Formentera Lady).

El plazo para presentar las alegaciones a la resolución termina el próximo lunes. "Las vamos a presentar tanto si nos envían las puntuaciones que ya hemos solicitado como si no. Si las envían, argumentaremos por qué no estamos de acuerdo con las mismas con un criterio más exacto. Y si no envían esa documentación, también alegaremos y subrayaremos que no hemos recibido esa documentación solicitada", señala. "Nos tendrán que dar una contestación y después me imagino que nosotros podremos volver a alegar. Ahora se abre un proceso y ya veremos cómo va evolucionando todo. No hablaría todavía de impugnación ni recurso. Tenemos claro que haremos la película, aunque no sea aquí. Es un buen proyecto", concluye.