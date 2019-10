El 'Evolution!' arranca con un filme sobre la sexualidad de los discapacitados

La película que inaugurará hoy el festival EMIFF (Evolution Mallorca International Film Festival), Come as you are, se presentó ayer en el Hotel Es Príncep de Palma. El director Richard Wong estuvo arropado por el actor y productor Grant Rosenmeyer, la actriz Dayse Tutor y Asta Philpot, uno de los protagonistas en la vida real de la emotiva y vitalista historia que adapta este film, cuya motivación es visibilizar las necesidades sexuales de la población discapacitada. El título se podrá ver esta noche en la gala inaugural del festival en el Teatre Principal a las 20 horas. En el acto estarán presentes el director y los intérpretes.

"El sexo es un tema totalmente tabú en nuestro mundo, por eso estoy contando mi historia, para que la gente como yo sepa que no está sola y que es muy normal querer tener una relación con otra persona, mujer o hombre, y tener la necesidad de sentirte querido", explicó ayer Asta Philpot, afectado con artrogriposis desde su nacimiento, un síndrome que afecta a su capacidad física de movimiento.

La película de Wong es una revisión del largometraje belga Hasta la vista, dirigido en 2011 por Geoffrey Enthoven y producida y coescrita por Asta Philpot, una cinta que tuvo un gran recibimiento por parte del público y la crítica, y que cosechó numerosos galardones, como el Gran Premio y el Premio Joven en el Festival Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).

Ahora es el turno de la propuesta de Wong, un cineasta de sólida y brillante trayectoria como director de fotografía en más de una treintena de títulos. Así, Come as you are aborda el relato de tres jóvenes con discapacidad que huyen de sus padres sobreprotectores y emprenden un viaje por carretera que les llevará a un burdel en Montreal. Allí atienden a personas con necesidades especiales a fin de perder su virginidad y lograr su independencia. Una comedia vitalista protagonizada por Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto y Ravi Patel.

Come as you are es uno de los estrenos europeos que el festival trae a Palma en esta edición de 2019. También están programados los estrenos de Priestess, Sleeping in plastic y Once upon a river. Además, EMIFF acogerá el estreno mundial de Pullman, del cineasta Toni Bestard y The Flood, protagonizada por Lena Headey, premio Evolutionary de esta edición que también verá estrenada en España The Trap, el debut de la actriz tras las cámara.

Esta noche será el pistoletazo de salida a una agenda cultural y comprometida de encuentros y balances sobre la actualidad del sector audiovisual, y también sobre las relaciones humanas, espina dorsal sobre la que se arman los contenidos que cada año el Evolution! acerca a todas las audiencias concienciadas.