Cerca de 15.000 espectadores acuden a la quinta edición de Fira B! 2019

Fira B! se reafirma en su quinta edición como el mercado profesional de música y artes escénicas de referencia de las Baleares tanto por la respuesta del público como de los programadores y profesionales. Así, aproximadamente 15.000 espectadores han acudido entre el 3 y el 6 de octubre a los espectáculos programados. Destaca además, la buena respuesta de los programadores profesionales, que han subrayado la calidad de las propuestas de los artistas de las islas, y se han abierto a nuevos mercados y se ha consolidado el mercado europeo, según ha detallado la organización del evento.

La quinta edición de Fira B! cierra con unos resultados muy positivos de asistencia a los espectáculos de música y artes escénicas con 14.980 espectadores entre un total de 52 conciertos y 29 espectáculos de artes escénicas, informan los organizadores.



Jornadas profesionales

Se han llevado a cabo 47 actividades en las jornadas profesionales, entre presentaciones, talleres, ponencias, encuentros profesionales, speed meetings, cafés, reuniones, etc. que han hecho que la cita haya registrado más de 50 horas dedicadas a estas actividades y a las relaciones entre artistas y programadores.

Más de 600 expertos han participado de los encuentros organizados en el CaixaForum de Palma a los que han acudido programadores de las artes escénicas y la música de más de 20 países diferentes y venidos de cuatro continentes: Europa, África, América y Asia.

Los profesionales han podido establecer contacto directo con los artistas del sector de la música y las artes escénicas de Baleares que han dado a conocer sus propuestas en formato de showcase o pieza escénica o bien a través de las reuniones, charlas y encuentros. Las jornadas profesionales han permitido abrir el debate y generar sinergias entre artistas y profesionales programadores, que valoran muy positivamente la calidad de las propuestas de los artistas de Baleares.

Se han realizado contactos con programadores de festivales o espacios como: Jazz at Lincoln Centre (Estados Unidos), Biblioteca de Alejandría (Egipto), SIM (Brasil), Summerfest Milwaukee (Estados Unidos), Ronnie Scott s (Club de Jazz del Londres), Bimhuis festival (Holanda), Mercat de Música Viva de Vic (Cataluña), Circostrada (Francia), Centro de creación BIRCA (Dinamarca), PTL Dance Theatre Ljubljana (Eslovenia), Muzo Dance Theatre (Italia).



Consolidación

Las cifras de este año muestran que Fira B! 2019 "se consolida como una cita anual imprescindible en las agendas de profesionales y artistas de la industria musical y de las artes escénicas" .

La inauguración y la clausura han corrido a cargo de creadoras mallorquinas. Maika Makovski llenó el teatro Xesc Forteza de Palma en la velada inaugural y el proyecto de la cantante manacorina Joana Gomila, Sa Mateixa, puso punto final a la Fira B! 2019.

-Más del 40% de los espectáculos de artes escénicas de Feria B! 2019 han sido creados por mujeres (13 de 29).

-Más del 90% de los espectáculos de artes escénicas (28 de 29) han tenido participación de mujeres, tanto en la parte artística como la técnica.

-Más del 40% de los conciertos han tenido participación de mujeres (24 de 52).

-La programación artística de Feria B! 2019 ha tenido un porcentaje fijo en cuanto a origen de los creadores: con un 70% de artistas de las Islas Baleares y un 30% de artistas nacionales e internacionales.

'Sold Out'



Fira B! 2019 ha destacado por tener un gran número de espectáculos con todas las entradas vendidas:

-Maika Makovski, concierto inaugural en el teatro Xesc Forteza.

-Galejar (danza) compañía UnaiUna en el Arxiu del Regne de Mallorca.

-Amarg (teatro de texto) Órbita Producciones en el Espai del Tub.

-Los espectáculos de música clásica: Magí Garcies, José Manuel Sánchez / Duet Blanco Cortés y MazikDuo en la sala del órgano de Can Balaguer.

-Instruccions per a no tenir poro si ve la Pastora (teatro de texto), La Ravalera el Teatre, Mar y Terra

-Cafuné (circo), compañía Du'k'to en el Arxiu del Regne de Mallorca.

-Excalibur i altres històries d'animals morts (teatro de objetos), Hermanas Picohueso en la sala Petita del Teatre Principal de Palma.

-Bistec (teatro de texto) de Nuria Sbert, Teatre Mar i Tierra.

-La Malcontenta (teatro de texto) El Somni Produccions, Espai del Tub.