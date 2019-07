Carla Bruni, un concierto blindado

Carla Bruni está de gira por España con 'French Tour', un disco de versiones de temas de AC/CD, Lou Reed, The Clash y los Stones, entre otros.

No será el más multitudinario ni el que más pasiones desate, a priori, pero el de Carla Bruni tiene pinta de convertirse en el concierto más especial del verano mallorquín. Especial y exclusivo, porque la cantante y exprimera dama de Francia se estrenará en la isla de la mano de una agencia de espectáculos, OK Events, que desembarca en Mallorca con el blindaje por bandera.

Según ha podido saber este diario, Bruni ofrecerá una rueda de prensa el mismo día de su actuación en Port Adriano, el 25 de julio, pero estarán prohibidas las fotografías y las cámaras de televisión. Se podrán formular preguntas, sí, pero la organización remitirá a los medios acreditados una serie de temas que no se podrán abordar, la mayoría, cuestiones que tengan que ver con su vida privada. La también modelo estará sola en la rueda de prensa, aunque a su marido, Nicolas Sarkozy, se le espera para la noche como espectador.

A la venta se han puesto alrededor de 3.000 entradas, con precios que van desde los 35,50 euros, las más baratas, hasta los 245 euros, las reservadas a público VIP, con mesa y silla incluidas, donde se sentará Sarkozy si finalmente aparece.

Nada se sabe del caché que maneja Bruni para este concierto pero fuentes cercanas a la organización señalan que "es alto y si no se venden todas las entradas se irán a pique. El caché es secreto". Solo dos cifras referidas a algunos de sus contratos: ha llegado a cobrar 2.150.000 euros de la marca italiana Bulgari ejerciendo de modelo; y se embolsó 50.000 euros por un concierto privado en el que compartió escenario con Zaz, cantante que también actuará en Mallorca de la mano de Ok Events Agency (el 28 de agosto, en Son Fusteret).

Lo que no es secreto es cómo le está yendo a Bruni su actual gira, centrada en un disco de versiones, French Tour, con el que se enfrenta a originales de AC/DC, The Rolling Stones, Lou Reed, The Clash, Depeche Mode o Willie Nelson en clave acústica. En el directo, la cantante está dividiendo a la crítica especializada española. Para unos, una artista "altamente infumable", y para otros, una voz "dulce y elegante".

La oferta de la agencia francesa que dirige Loran Colley, con más de veinte años de experiencia en el mundo de los espectáculos, incluye, además de los recitales de Bruni y Zaz, los de Gregory Porter, con un tributo a Nat King Cole, y Melody Gardot.