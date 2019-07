Los patios de Can Balaguer, Can Oms, Can Bordils, Estudi General Lul·lià, Cal Comte de la Cova y Cal Marquès de la Torre serán el escenario de las exposiciones del festival Insòlit hasta el 6 de julio. El objetivo del proyecto es "fomentar el interés de residentes y visitantes hacia el patrimonio arquitectónico, cultural y creativo de la isla mediante exposiciones en patios de Palma". El proyecto lo organizan tres arquitectos.