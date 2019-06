Natalia Lacunza, tercera finalista de Operación Triunfo, firma 'Otras Alas' en Palma

Natalia Lacunza salió de Operación Triunfo 2018 por la puerta grande después de quedar como tercera finalista, y hace una semana entraba en el panorama musical nacional pisando fuerte con la publicación de su primer EP, Otras alas. Con la buena acogida que obtuvo Nana triste, la primera canción que publicó y la primera que compuso, ya se intuía que la navarra no dejaría indiferente a nadie. Si bien Nana triste, en la que colaboró el artista Guitarricadelafuente, es una clase de sencillez, elegancia y sensibilidad, el resto del disco es una continuación de canciones de sonido potente, con mucho trabajo de producción y copado de detalles. "Sentía que tenía que salir con algo sencillo, sin pretensiones y sin decorados", ha dicho la artista a Diario de Mallorca, antes de salir a firmar discos las seguidoras que, una hora antes de la cita en el Media Markt del complejo comercial Fan Mallorca, la estaban esperando con el EP en las manos.

La artista asegura que Otras alas es una carta de presentación. "Empecé a trabajar las canciones a principios de este año. Hablé con muchos productores sobre la música que me inspiraba, lo que me apetecía hacer y fueron saliendo cosas. No me planteaba sacar ni un disco ni un EP. De hecho cuando me lo propusieron no me sentía para nada preparada. Pero vi que las canciones tenían sentido juntas y me animé", ha comentado. Lo especial de este disco es, según Lacunza, que "no tiene concepto". En él se reflejan los gustos de la artista, con clarísimas referencias Billie Eilish, y los sonidos que le interesan, una propuesta que se aleja del camino que han tomado algunos de sus compañeros del talent show, más efocado a la música comercial que triunfa en el país.

"Yo tenía claro que quería hacer algo diferente", ha afirmado. "No me importa que me digan que sueno a Billie Eilish. Creo que la gente no está acostumbrada a estos recursos, pero hay muchos artistas que llevan mucho tiempo trabajando con ellos. Empezó una nueva etapa en el panorama musical con las propuestas de la escena urbana, pero cuando me puse a pensar en lo que yo quería hacer vi que quedaban muchas puertas por abrir en la industria. Así que he utilizado muchos sonidos, que suenan sobre todo en EE UU, y los he intentado llevar al castellano", ha explicado.

Dedicarse a la música siempre ha sido el sueño de Lacunza. "Antes de OT empecé la Universidad pero la dejé porque me quise ir a Madrid a estudiar música. Siempre he sabido que quería dedicarme a la música, pero no sabía cómo hacerlo. Operación Triunfo ha sido una herramienta que me ha abierto muchas puertas".

La navarra ha escrito todas las letras del disco. Su madurez destaca en Nana triste, canción en la que habla de "saber abandonar algo que nos hace daño, aunque nos cueste mucho". En Olivia, su fragilidad: "Olivia es la mujer que a mí me gustaría ser más ante la vida. A veces siento que me pongo demasiado en segundo lugar. Me gustaría ser un poco más mala mujer para enfrentarme a las cosas y dejar clara mi posición", ha reflexionado.



Concierto de Operación Triunfo



Lacunza ha hablado también sobre el concierto de mañana: "Ahora ya no nos ponemos nerviosos, salimos al escenario a disfrutar". Sus compañeros ya están todos en Mallorca disfrutando de la isla y calentando motores para reunirse en Inca con su público. Aun quedan entradas para la cita, que será a las 21.30 horas en el Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas de Inca.

Será un concierto especial porque debutará el mallorquín Joan Garrido, tercer expulsado de la Academia de la última edición. Garrido mostró hace unos días a través de Instagram que ha estado trabajando en los estudios Medusa. Algunos de sus compañeros (Dave, Carlos Right, Natalia Lacunza, Famous...) ya han sacado tema (incluso CD), pero por el mallorquín está siendo discreto.