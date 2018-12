Concierto benéfico de la Escola Fundació mésmúsica

La Escola Fundació mésmúsica cumple 20 años y para celebrarlo ha organizado un Gran Concierto de Navidad que tendrá lugar en el Saló d'Actes de Madre Alberta el próximo día 16, a partir de las 12 horas. De momento se han vendido cerca de 500 entradas y se espera recaudar alrededor de 4.000 euros que irán destinados a Sonrisa Médica.

Más de 200 alumnos subirán al escenario de Madre Alberta para mostrar sus habilidades musicales. Los primeros serán los más pequeños de la familia de mésmúsica (niños de entre 3 y 5 años), que interpretarán un cuento escrito y musicado expresamente para la ocasión: El pueblo de la Navidad.

En el intermedio, payasos de Sonrisa Médica entregarán los premios de un concurso de postales de Navidad de la escuela que han elaborado los mismos alumnos. Acto seguido se proyectará un montaje con fotos y carteles de los veinte conciertos navideños que ha impulsado mésmúsica. Luego llegará el turno de las corales, que interpretarán canciones tradicionales de esta época del año. Como colofón, unas 160 personas interpretarán Somewhere in my memory, tema de John Williams.