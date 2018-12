Pablo Und Destruktion y Los Nastys actuarán en el aniversario de Pink Tiramisú

El próximo viernes 14 y sábado 15 de diciembre se celebrará el segundo aniversario en el Espai Focal del Centre Cultural Casa Planas con un cartel compuesto por seis propuestas artísticas con tres de las bandas emergentes más destacadas de los últimos años como son Pablo Und Destruktion (Asturias), Texxcoco (Canarias) y Los Nastys (Madrid), como bandas anfitrionas estarán Ceremoney, Go Cactus y The Wheels.

El listado de artistas de la agencia se compone en su mayoría de grupos de baleares y se completa con bandas ubicadas en otras partes de la geografía española, aunque no descarta en el futuro representar a bandas internacionales. Actualmente los artistas son BILO (PMI), Ceremoney (PMI), Escorpio (PMI), Go Cactus (PMI), Lava Fizz (PMI), Los Reyes Magos (SE), Sr. Canario (BCN), The Indian Summer (PMI) y The Wheels (PMI), a principios de año se anunciaran nuevas incorporaciones.