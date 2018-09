Fanny Tur: "La renuncia de Salvà fue comunicada a la directora general de Cultura por lo que no puedo dar más detalles"

Sin querer entrar a profundizar más en el tema, Tur ha dicho que la decisión le fue comunicada a la directora general del Cultura y no directamente a ella, "por lo que no puedo dar más detalles", ha confesado este mediodía a su llegada al cementerio de Son Coletes de Manacor, para asistir al acto de homenaje a cinco milicianas asesinadas por la represión franquista en 1936. "Según sé, se trata de motivos personales". "De todas formas no es un cargo político, sino que es una plaza de funcionario que se otorga después de un concurso abierto, y por criterios estrictamente laborales. Y así se volverá a hacer", ha confirmado.