Fira B!: 24 espectáculos y 44 actuaciones musicales

El mercado profesional de música y artes escénicas de Balears,, que arranca hoy y se celebrará en, ofrece un sinfín de propuestas, para todos los públicos. El menorquíny el ganador de un Goyaserán los artistas encargados de abrir la cita, a las 22.00 horas.

La jornada inaugural arrancará con Recreo, de Xàfec Teatre (Catalina Valls, 17.30 horas), una comedia que invita a soñar. El mismo día podrá degustarse Cuneta Deluxe de la compañía Abubukaka, de Canarias (Mar i Terra, 19.00); La nit de Catalina Homar, con Catalina Solivellas (Principal, 20.30); y All Inclusive, de Unaiuna (Xesc Forteza, 20.30). En el apartado musical, hoy sonarán las músicas de Jorge Da Rocha, Pere Navarro, Pere Bujosa y Carlos Sarduy (todos en el Museu de Mallorca); y las de Aurora y los ya citados Chicuelo & Marzo Mezquida.

En materia de artes escénicas, de la programación del viernes destaca la pieza Sur de Sal, de Concha Vidal (Catalina Valls, 17 horas); Llum Trencada, de Iguana Teatre (Mar i Terra, 19); Joc, de Atempo Circ, compañía procedente de Barcelona con diez años de trayectoria (Xesc Forteza, 19); el monólogo La sorpresa del roscón, de Asun Planas (Can Alcover, 22.30) y dos espectáculos relacionados con la danza en el Principal, En construcción (20.30) y Tales of the Body, de Andrea Cruz (22).

El sábado se representarán, entre otros títulos, Al Voltant, del colectivo Lamajara (Catalina Valls, 17); Capaltard, de Mals Papers (Mar i Terra, 19.00); Upsidedown, de la compañía La Mecánica (Xesc Forteza, 17.45); A S'Ombra, de la compañía de circo A Tiro Fijo (Plaça Major, 19 horas); Las muchísimas, del grupo Mariantonia Oliver (Principal, 20.30), La classe, de El somni Produccions (Principal, 22.00); y Pariéntesis, de Diego y Clara Ingold (Solleric, 23.30).

La última jornada pondrá en escena Sentinel, del Circ Bover (Principal, 12.00); 1'28, de Raquel Klein (Principal, 13 h.); el recital coreográfico Evocación, de Jaime Hidalgo y Nieves Portas (Conservatori, 17.00); y Aüc – El so de les esquerdes (Xesc Forteza, 19.00).