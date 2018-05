31.05.2018 | 02:45

Premiado ´Mallorca a la cuina´

El libro 'mallorca in der küche' ( Mallorca a la cuina), editado por Souvenir Edicions, ha ganado uno de los prestigiosos galardones Best in the world en los Gourmand Awards celebrados el pasado fin de semana en la ciudad china de Yantai. En concreto, el muy elogiado y vendido libro de Margalida Castells y Llüisa Calafat fue reconocido en la categoría de traducción.