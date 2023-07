Una joven de Vizcaya ha compartido en Twitter que le robaron el móvil en las fiestas de Santurtzi durante la noche del 15 al 16 de julio y el tuit ya acumula 6,8 millones de visualiaciones.

La historia de esta chica se ha viralizado porque, desesperada, ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda y ofrecer una recompensa de hasta 500 euros, o incluso más, a quien le devuelva su teléfono. Lo que más le preocupa a Janire, es que el dispositivo contiene las últimas fotos y grabaciones de audio de su madre, fallecida hace un año.

Desde que publicó el primer tuit, ha recibido un constante flujo de apoyo por parte de la comunidad. "Por favor me han robado el movil en santurtzi, funda azul/verdosa Samsung Galaxy a52s 5G. Doy 500 euros a quien me lo devuelva, contenía los últimos audios de mi madre y fotos con ella antes de morir, por favor, os lo suplico, doy 500 euros".

Por favor me han robado el movil en santurtzi, funda azul/verdosa samsung galaxy a52s 5G. DOY 500 EUROS A QUIEN ME LO DEVUELVA, CONTENÍA LOS ULTIMOS AUDIOS DE MI MADRE Y FOTOS CON ELLA, ANTES DE MORIR, POR FAVOR OS LO SUPLICO DOY 5OO EUROS — janire 🌙 (@janirec_) July 16, 2023

La joven ha logrado rastrear la ubicación de su teléfono: "He obtenido una ubicación de mi móvil a las 13:05 en Bilbao y ahora ha desaparecido y ya no sale más", expresó. Sin dudarlo, se acercó al edificio situado en la calle Fernández del Campo, pero no tuvo éxito. "He llamado varias veces a diferentes comisarias y todas me dicen que no pueden entrar al edificio e ir puerta por puerta. He hablado con una señora del edificio y me va a dejar papel y boli para escribir y dejarlo en las puertas".

HE OBTENIDO UNA UBICACIÓN DE MI MOVIL A LAS 13:05 EN BILBAO Y AHORA HA DESAPARECIDO Y YA NO SALE MÁS Y LA POLICIA NO ME HA HECHO NI CASO NO SE QUE MÁS HACER SI IR HASTA ALLÍ YO SOLA SIN TENER TELEFONO O QUÉ — janire 🌙 (@janirec_) July 16, 2023

Afortunadamente, una vecina decidió ayudarla y le proporcionó papel y bolígrafo para que dejara una nota en el portal. "Sé que tenéis mi móvil, la información tiene valor sentimental. Por favor, no denuncio. Recompensa de 500 euros", escribió. Al parecer, no fue el único robo detectado durante la noche del sábado al domingo en Santurtzi, ya que Janire se puso en contacto con otra chica que también ubicó su teléfono en el mismo edificio. "Lo malo es que al otro lado de la calle hay una tienda de envíos... Y si el teléfono se ha movido, tal vez esté en la parte trasera de esa tienda para que lo envíen a algún lugar...", tuiteó la afectada.

Como última opción he puesto estos papeles en el portal. No va a servir pero es lo único que podía hacer sin salir yo posiblemente herida/aterrada pic.twitter.com/Bj67pSdFSr — janire 🌙 (@janirec_) July 16, 2023

Además de la difusión de su caso en varios medios de comunicación, la joven ha recibido el apoyo de creadoras de contenido como La Vecina Rubia o Bebi Fernández en las redes sociales.

También ha querido recalcar la actitud de aquellos que han dejado comentarios desestimando su situación, asegurando que "no es para tanto" o sugiriendo que utilice los 500 euros "para ir a terapia". "No sabéis el daño que hacéis. Soy una chica que perdió hace un año a su madre, estoy destruida y desesperada, he venido aquí a pedir ayuda. Soy yo la que ayer lloraba por las calles... la que lloraba sola en el metro deseando que fuese una pesadilla", lamentó.