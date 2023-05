Mallorca ya ha dado la bienvenida al verano y es que aunque el calendario aún indique que estamos en primavera, la isla ya está llena de turistas.

En temporada alta resulta casi imposible ir a los lugares más bonitos de la isla, por lo que cuando un influencer sube fotos a sus redes sociales en ubicaciones secretas o desconocidas, siempre surgen comentarios de mallorquines que piden que no den la ubicación para continuar teniendo zonas desconocidas para desconectar sin turistas.

La activista e influencer Sara Giménez (@sareur_), conocida por formar parte de 'Devermut', compartió un video en TikTok mientras se encontraba de vacaciones en Mallorca y ha vuelto a abrir el debate sobre las multitudes en los lugares instagrameables. Y es que, en el vídeo, la influencer expresa lo siguiente: "Muchas personas de Mallorca me han escrito para pedirme por favor que no compartiera los sitios a los que he ido que son más secretos. La verdad es que los entiendo porque mi percepción de este sitio es que es una isla superbonita, a nivel de naturaleza es increíble, pero realmente parece un parque de atracciones".

"Las infraestructuras están hechas para turistas, los precios son una locura, hemos comido fatal todos los días y carísimo. Las cartas (de los restaurantes) están en inglés, todos los empleados te hablan directamente en alemán, inglés o francés. Entiendo que los mallorquines estén hartos del turismo", añade.

En los comentarios hay diversidad de opiniones, aunque las más destacadas son las de los mallorquines explicando cómo es su vida en la isla: "Llevo toda mi vida viviendo aquí y literalmente me siento que este es hogar del turista y no mío. En verano no se puede disfrutar de nada". "Criticar el turismo desorbitado es fácil, ya que a veces supone un estrés para nosotros, pero cabe tener en cuenta que sin ellos todo sería muy diferente", es otro de los comentarios que se repite así como "En Canarias pasa lo mismo".