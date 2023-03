TikTok se ha consolidado como la plataforma de moda para descubrir cosas nuevas. A diario, innumerables usuarios publican videos sobre sus rutinas, tendencias de moda, bailes y, especialmente, reseñas de productos de supermercados. Los videos de compras en Mercadona han causado furor en la red y son cada vez más los usuarios que disfrutan de este tipo de contenido.

En esta ocasión, el video que se ha vuelto tendencia acerca de la cadena de supermercados propiedad de Juan Roig no está vinculado a ningún producto nuevo. El más reciente video viral de Mercadona se relaciona con un producto que ha estado en sus estantes desde el principio. Un usuario de TikTok ha compartido un sorprendente descubrimiento que hizo sobre la leche de la marca Hacendado.

En su publicación, junto al video en el que hace la pregunta "¿A qué edad se dieron cuenta?", el usuario escribe "Me quedé loquísimo". En las imágenes, se muestra cómo al colocar dos cartones de leche juntos, uno frente al otro y otro en posición lateral, se forma la imagen de un vaso de leche, lo cual ha captado poderosamente su atención.

Este video de TikTok acumula ya más de 1,1 millones de reproducciones y ha recibido numerosos comentarios. Algunos señalan que el usuario tiene "mucho tiempo libre" para haberse dado cuenta de este detalle, mientras que otros comentan que podrían vivir sin conocer esta información. También hay quienes se sorprenden con este descubrimiento: "Si no veo el vídeo no me entero de esto", "no lo puedo creer" comentaron.