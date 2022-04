La pianista y 'streamer' Elesky se encontraba a horas de cumplir su sueño: actuar en el NAB Show en Las Vegas, Estados Unidos. Pero una incidencia, malentendido -o exclusión por parte de los agentes en la frontera del país americano, según relata la artista- acabó torciendo el viaje que tanto anhelaba la 'streamer' de Twitch.

El 20 de marzo la artista anunció que había conseguido poder actuar en el NAB Show, y así lo informó en sus redes sociales: "Nos vamos a LAS VEGAS a tocar el piano. Estoy escribiéndolo y no me lo estoy creyendo. Mi vida ha llegado a unos niveles que jamás me habría imaginado. Esto es INCREÍBLE. Estaremos del 23 al 27 de Abril en NAB Show con the LTO Group (HPE, IBM y Quantum)", escribió en su cuenta de Instagram.

Pero este lunes, la 'streamer' se ha pronunciado acerca la mala noticia en su Twitter: "No me han dejado entrar a EEUU, me retuvieron en la frontera y me han mandado de vuelta, ha sido una experiencia horrible".

Me sabe fatal tener que decir esto después de tantos meses preparándolo y de haber metido la ilusión en el cuerpo a la gente



No me han dejado entrar a EEUU, me retuvieron en la frontera y me han mandado de vuelta, ha sido una experiencia horrible, os hago un pequeño resumen — Elesky 🦋 (@Elesky25) 25 de abril de 2022

"Voy a trabajar"

La artista relata que, a raíz de las preguntas que le hicieron en la frontera sobre el motivo de su visita, empezaron a sospechar hasta finalmente decidir que no entraba en el país.

Elesky contestó a todas las preguntas y dijo que iba a trabajar en el NAB Show como pianista. "El señor me miró raro y me dijo: Nunca va nadie a NAB Show a tocar el piano. Yo me quedé mirándole en plan... a qué ha venido esto?".

El señor me miró raro y me dijo: "nunca va nadie a NAB Show a tocar el piano". Yo me quedé mirándole en plan.. a qué ha venido esto? El señor me hizo alguna pregunta más sobre el trabajo y me dijo: "espera aquí que van a venir a hacerte más preguntas". — Elesky 🦋 (@Elesky25) 25 de abril de 2022

Según relata Elesky, después de que explicara que iba a trabajar, concretamente a tocar el piano en el evento, el policía le respondió: "Y por qué te contratan a ti y no a un americano?", seguido de una negativa a su entrada en el país. "Me dijo que mi documentación no era válida (mentira, todos los trabajadores que van a NAB van con los mismos documentos que yo), y que debía volver a Londres y arreglarlo en el consulado", relata.

Fue entonces cuando a la 'streamer' se le vino el mundo abajo y vio cómo su sueño no sería posible, al menos este año. "Intenté darle mogollón de alternativas y no me dieron opción. Me empecé a marear, me empezó a pitar un oído, le pedí por favor si podía dejarme llamar a mi madre, a lo que el policía se negó todas las veces que le pregunté."

Yo me quedé con una cara que no sabía ni qué decirle. Me empecé a poner nerviosa y el policía siguió preguntándome todo acerca del trabajo. Yo le pedí que por favor me dejara el móvil para llamar a la empresa con la que iba y se negó. Ya me estaba empezando a encontrar mal. — Elesky 🦋 (@Elesky25) 25 de abril de 2022

Ahí se me empezó a venir el mundo abajo. Intenté darle mogollón de alternativas y no me dieron opción. Me empecé a marear, me empezó a pitar un oído, le pedí por favor si podía dejarme llamar a mi madre, a lo que el policía se negó todas las veces que le pregunté. — Elesky 🦋 (@Elesky25) 25 de abril de 2022

"Me tomaron declaración, y además añadieron: si no tomas declaración te vamos a tener que detener. Después de más de una hora, me subieron al primer avión que salía a Londres de vuelta y cuando monté en el avión por fin me devolvieron el móvil y llamé a mi madre corriendo."

Choque emocional

Después del mal trago y una vuelta dura de más de 24 horas de viaje, la 'streamer' ha hecho pública la historia de su mala experiencia y también ha afirmado que no está preparada para hacer un directo para explicarlo, y que aún necesita tiempo para asimilarlo.

Múltiples usuarios en seguida han mostrado su apoyo e indignación acerca la rígida entrada a Estados Unidos cuando se viaja por trabajo. Otro 'streamer' ha explicado su experiencia también: "Cuando viajé a Las Vegas por trabajo dije que iba de turista, nunca digas que vas a trabajar".

Cuando viajé a Las Vegas por trabajo dije que iba de turista, nunca digas que vas a trabajar! Fuerza Elesky! — Jacky 👁 CooLifeGame (@CooLifeGame) 25 de abril de 2022

Lo siento mucho.

No eres la primera persona a la que le ocurre, por desgracia. Una de las primeras cosas que te dicen muchas empresas cuando te mandan a currar durante unos días a USA es que NO digas que vas a trabajar, porque se vuelven LOCOS. No ha sido tu culpa, son asquerosos — Miare (@MIAREsproject) 25 de abril de 2022

Por otro lado, Miare, otra 'streamer', afirmó que no era un caso aparte: "No eres la primera persona a la que le ocurre, por desgracia. Una de las primeras cosas que te dicen muchas empresas cuando te mandan a [trabajar] durante unos días a USA es que NO digas que vas a trabajar, porque se vuelven LOCOS. No ha sido tu culpa, son asquerosos".