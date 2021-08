Twitter estalló en risas el pasado domingo por la publicación de una cuenta de 4.098 euros repleta de Dom Perignon, tequila, cervezas y hamburguesas. Enrique Moris, el usuario que la compartió, se quejaba de que le habían cargado 372 euros por el servicio y que un camarero corrió detrás de ellos "cabreado" preguntando si no iban a dejar propina: "Un club de Marbella, nos cargan 372€ de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina. Marbella el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere".

Un club de Marbella, nos cargan 372€ de servicio, pagamos y nos levantamos, el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no ibamos a dejar propina. Marbella el nuevo Ibiza, engañabobos everywhere pic.twitter.com/53nQz1Ub8i — enrique moris (@kike_moris) 1 de agosto de 2021

El tuit cuenta con casi 5.000 retuits y 7.000 comentarios en las que los usuarios de Twitter se quejan por el coste de la cena o que no se debe exigir una propina.

Te has gastado 10 pensiones mínimas en una puta cena de hamburguesas y ahora qué quieres, ¿Solidaridad? 😂😂Los nuevos ricos sois más imbéciles que los ricos de siempre.😂😂😂😂😂😂 — Mayte 🌿 (@Maysu69) 1 de agosto de 2021

El tipo es un hortera, no hay duda. ¿Te hinchas a Dom Perignon, Moet Ice y tequilas a cascoporro sin antes leer la carta? El sitio es chulo, Playa Padre, y en la carta te dejan bien claro q cargan un 10% x el servicio. No ha salido un camarero detrás ni de coña. INVENT pic.twitter.com/fahdmi97hy — Susana Bardón (@sbeb11) 1 de agosto de 2021

Nunca se debe exigir una propina. Se debe de ganar. Dependiendo del lugar, precios, servicio, contexto y el cliente, dependerá si hay propina o no. Por cierto, soy camarero. — FF (@FranFerreroR) 1 de agosto de 2021

Algunos se han confundido y pensaban que "Magnum Dom Perignon" era un helado.