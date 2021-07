El tiktoker Naim Darrechi ha querido pronunciarse una vez más sobre la polémica relacionada con el abuso sexual que estalló el pasado lunes. En unos vídeos que ha compartido en las historias de su cuenta de Instagram, pide que se regulen a los influencers ya que suponen un "medio de comunicación muy importante porque la mentalidad de los chavales depende de ellos".

Naim ha dado la vuelta a la tortilla a sus declaraciones y ha exigido al Gobierno que se regule la comunidad de influencers y que haya unas normas como en los medios de comunicación: "Quiero que esto marque un antes y un después, de verdad. La gente se pregunta: ¿Pero cómo este chico puede tener 26 millones de seguidores y 19 años? Pues es así, chavales y ¿qué hay que hacer? ¿Señalarme a mi o señalar a la gente que no nos hace ni puto caso del Gobierno? No se quieren dar cuenta de que somos un medio de comunicación tan importante que ahora nos usan para conseguir votos. Entonces si ahora nos usáis para conseguir votos al menos apoyad a la comunidad, que haya un puto comité de influencers, que se regulen las cosas, que haya unas normas, como lo hay en la tele, en el periódico y en la radio."

Naim Darrechi se acaba de justificar culpando a los politicos de falta de educación sexual, y de que a los influencers no se les da la importancia suficiente sabiendo la repercusión que tienen xDDDD pic.twitter.com/ndSJnADDnX — ✞𝕬𝖑𝖊𝖝✞® (@AlxSpw__) 13 de julio de 2021

Naim además, apela a que sus declaraciones fueron pensadas para que el Gobierno actuara: "¿Y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis?".

El joven de 19 años confesó el pasado domingo en un video de la cuenta de Youtube 'MostopapiTV' que no le gusta utilizar preservativo y que "siempre intento acabar dentro". Las incendiarias declaraciones del tiktoker más famoso de España han supuesto un revuelo mediático y en las redes sociales, tanto por parte de sus seguidores como de otros usuarios que le acusan de hacer apología "de la violación y el abuso sexual": “Me gusta dentro acabar dentro, esa es la verdad (…) yo no puedo con condón, nunca lo utilizo, hasta que un día dije, tío, es raro que nunca haya dejado a una chica embarazada, tantos años, así que voy a empezar acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema, y nunca ha pasado nada”, afirmó Darrechi. Mostopapi, que se ríe de la ocurrencia, le pregunta: “¿Y ellas nunca te dicen nada en plan: ey, bro…?”. “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos”, explicó entre risas.

Naim Darrechi con 26 millones de seguidores en tiktok y Mostopapi con mas de 3 millones de seguidores en sus redes han hecho apología de la violacion.

Correrte dentro de una mujer sin su permiso es VIOLAR. @policia pic.twitter.com/OsHr3JiQS2 — Antonio Fernández (@antonioboke) 11 de julio de 2021

Tras la polémica, la cuenta borró el vídeo de Youtube y Darrechi publicó una historia en Instagram en la que pide perdón por sus palabras “Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo. Ojalá que no hubiese salido. Todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Lo siento”.

El Govern se pronunció y se querellará contra el influencer Naim Darrechi por abuso sexual mediante engaño a un número indeterminado de mujeres, por la incitación a la violencia contra las mujeres y contra su libertad sexual, derechos sexuales y reproductivos y contra los delitos que puedan surgir a razón de la instrucción. La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad y presidenta del Instituto Balear de la Mujer, Mercedes Garrido, extenderá la solicitud a aquellas personas o entidades que al amparo del artículo 31 del Código Penal resulten ser autores o cooperadores necesarios.

La presidenta del Govern Francina Armengol afirmó que" no se permitirá que nadie en las islas presuma de haber cometido abusos sexuales, ni que incite a otros a cometerlos."

El Govern considera que las afirmaciones hechas por Darrechi pueden comportar los tipos penales de abuso sexual mediante engaño del artículo 182.2 del Código Penal y enaltecimiento y justificación del delito de abusos sexuales mediante engaño del artículo 510.2b del Código Penal, sin perjuicio que, teniendo en cuenta el número de seguidores al TikTok en un elevado número de menores de edad los hechos puedan constituir delitos relacionados con su indemnidad sexual. Finalmente, el Instituto Balear de la Mujer, al amparo del artículo 52 de la Ley de Protección Integral a la infancia y la Adolescencia, ha denunciado a Naim Darrechi en el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos para pedir el cierre de su canal de YouTube y de su cuenta a TikTok.