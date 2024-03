01

Adesiara hem de tornar a Barcelona. Les propostes culturals de tot tipus que tenim a la Ciutat Comtal són molt importants, tot i que amb això no vull desmerèixer la quantitat i qualitat d’ofertes que tenim a l’illa. De fet, no pocs dies he de triar entre anar a un concert o a un altre o entre veure una exposició o decidir-me per a una altra. A Mallorca, ho dic clar i for, tenim molta i bona dinàmica cultural.

Ara bé, per la quantitat de persones que passen per la capital catalana, és lògic que enllà les ofertes tenguin un altre tarannà, ofertes que, pel pressupost i per com es presenten, sia del tot impossible presentar-les aquí.

El passat cap de setmana, al passeig de Gràcia barceloní, a la Pedrera, vaig poder visitar l’exposició de ceràmiques de Miquel Barceló. Impressionant, així de clar. Una mostra que heu de visitar si anau al Principat. Ineludible. Una mostra de les que no deixen indiferent, més bé és de les que arriben ben endins, de les que impacten. Fang treballat i cuit per unes mans privilegiades i un saber artístic de primera. Paga molt la pena fins i tot viatjar aposta per veure-la. I no us oblideu de comprar el catàleg, una obra d’art més.