Una història d’amor

“The last of us” és una sèrie nord-americana i canadenca, basada en un videojoc, de temàtica postapocalíptica i que conta la història d’un viatge a través d’uns Estats Units en els quals una mutació genètica converteix les persones infectades en monstres amb ganes de sang. Aquest, d’entrada i amb poques paraules, és l’argument de la sèrie que ha comptat amb pressupostos milionaris i que es pot veure a través de la plataforma HBO. Fins aquí la cosa genèrica, que pot ser interessi als amants de la ciència-ficció i als que coneixien el joc del qual prové la història.

No he vist la sèrie ni estic interessat en el tema. Les pel·lícules de zombis no m’interessen gens i pel que fa a les de ciència-ficció, pens que després de “2001: Una odissea de l’espai” pocs títols, tant com els dits d’una mà, mereixen ser recomanats.

Ara bé, a través dels comentaris escoltats en una tertúlia radiofònica nocturna, vaig decidir veure el tercer capítol de la sèrie esmentada i que porta com a títol el d’una cançó de Linda Ronstadt, “Long, long time”. Una cançó meravellosa i que en el seu moment va gaudir d’un merescut èxit. Idò sí, paga la pena anar a aquest capítol. L’apocalipsi aquí passa a un segon pla i el que se’ns conta no és més ni menys que una entranyable i tendra història d’amor. Mirau de fer-vos amb aquest capítol sol, segur que no us en penedireu. Ah! I per descomptat, retornau a la Rondstadt, que encara és vigent.