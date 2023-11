Joan Melià

Lleonard Muntaner, 14 euros

Per a saber gramàtica no cal anar a escola. Tots, pel simple fet d’entendre i de parlar una llengua, o més, en sabem. Els parlants de qualsevol llengua seguim subconscientment un conjunt de regles per a la construcció de les frases. Una altra cosa és la gramàtica entesa com a ciència . El parlant i l’oient, ignorant tots aquests conceptes teòrics, poden usar la llengua perfectament.

Poesia Completa

Jaume Vidal Alcover

Adia 38 euros

La publicació d’aquest volum és un acte de justícia poètica. Calia tornar a posar al dia i a l’abast del lector la seva obra poètica en motiu del centenari del seu naixement.

Gràcies a la feina realitzada per Joan Cavallé i els paratextos de Magí Sunyer i Odile Arqué, presentam els llibres editats per l’autor, més alguns reculls i poemes inèdits i d’altres esparsos.

Interrogatoris. Gènere negre i memòria

Àlex Martín Escribà

Clandestina. 18 €

«No denuncio nada en mis novelas, no juzgo a mis personajes, explico la sociedad tal como es», afirma Dominique Manotti, dama francesa del noir, en este libro que recoge una decena de entrevistas con autores como Andreu Martín, Massimo Carlotto y François Thomazeau. Demuestra que el género negro, más allá de su valor literario, es un gran instrumento para denunciar ilegalidades e injusticias.

Antología de las poetas estadounidenses

VVAA

Alba Editorial. 26 €

Las 13 poetas seleccionadas en esta antología, de la pionera Emily Dickinson a la benjamina Sylvia Plath, cubren casi dos siglos de una tradición de poesía todavía joven, pero madura y de calidad indiscutible. De cada una de las autoras se ha seleccionado una cantidad de poemas suficientes para que el lector pueda formarse una imagen cabal de sus sutiles mundos artísticos.

Transporte a la infancia

Frida Cartas

Almadía. 19,70 €

Con un lenguaje coloquial y honesto, Frida Cartas recuerda las escenas de su infancia en las que fue descubriendo y afirmando su identidad. A través de la memoria, narra cómo fue vivir en Mazatlán (México), dándose cuenta de que ella no quería ser un niño, como se suponía que tenía que ser, sino la reina del carnaval, el ama de casa, la esposa, la cuidadora del hogar.

La maldición del Marqués de Sade

Joel Warner

Crítica. 21,90 €

En este ensayo, Joel Warner cuenta la historia del manuscrito de Los 120 días de Sodoma o la escuela de libertinaje, una cosa diminuta de poco más de 10 centímetros de ancho que Sade escribió durante su estancia en la prisión de la Bastilla. Repleta de engaños y escándalos, La maldición del marqués de Sade entreteje la odisea de una obra que se ha descrito como «el evangelio del mal».

La mujer de enfrente

Carmen Camacho

Maclein y Parker. 19,50 €

Las prendas tendidas al sol y al aire se convierten en un guiño, señal o mensaje cifrado para Carmen Camacho. Cada colada es un estado de ánimo, un espejo, una luz encendida, un fragmento de barrio, un instante de mundo. Y los poemas que fueron brotando al contemplar los tendederos anónimos del vecindario alcanzan una narrativa plena en la interpretación pictórica de Pepe Benavent.