Cent anys d’una gran intèrpret

Alícia de Larrocha, nascuda a Barcelona el maig del 1923 ha estat, i és encara, una de les pianistes més destacades del segle XX. La seva contribució a la música clàssica i el seu virtuosisme al piano l’han convertit en una figura icònica al món de la música. Des de ben petita, Larrocha va demostrar un talent excepcional per al piano. Va començar a estudiar amb la seva mare, també pianista, i més tard amb mestres coneguts com Frank Marshall i Enrique Granados.

La seva capacitat tècnica i la seva sensibilitat musical es van desenvolupar ràpidament, i als 15 anys ja estava fent concerts per tot Europa. Un dels aspectes més destacats de la seva carrera va ser la seca dedicació a la música espanyola. Ha interpretat les obres d’Isaac Albéniz, Manuel de Falla i Enrique Granados amb una passió i autenticitat úniques. La seva habilitat per transmetre la riquesa i l’emoció de la música espanyola la va fer coneguda com a una de les millors intèrprets d’aquest gènere. La seva tècnica impecable i la seva capacitat per transmetre profunditat emocional la van convertir en una de les pianistes més versàtils de la seva generació.

Al llarg de la seva carrera, Alicia de Larrocha va rebre nombrosos premis i reconeixements. El seu llegat continuarà a través dels seus nombrosos enregistraments, que són considerades definitivament com a referències en la interpretació de moltes obres mestres del piano. Alicia de Larrocha va morir el 25 de setembre de 2009, deixant una empremta inesborrable dintre el món pianístic. La seva vida, però sobretot la seva obra són un testimoni de la bellesa i l’emoció que la música pot portar a les nostres vides.