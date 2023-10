Els aficionats a la música detectaran, en aquest títol, el paral·lelisme amb les Schubertíades, les reunions que Schubert i els seus amics celebraven al voltant de la seva música, de manera informal i per gaudir de bona companyia. Mestre Parera Fons celebrà ahir, 18 d’octubre, una efemèride important en la seva vida. De caràcter optimista, obert i alegre, té una carrera professional impecable amb un grapat d’amics que són citats aquí per participar d’aquesta Pareríada.

I la llista és, senzillament, extraordinària. La seva participació en el Festival de Música del Mediterráneo (1964-1968) li permeté entrar en contacte amb García Matos, folklorista, que propicià la seva primera estada a Madrid amb Hispavox. Al Festival va presentar les primeres creacions al voltant de poemes d’Antoni Mus i aquesta col·laboració encetà un camí cap a altres autors formidables: ha conegut i musicat Gil de Biedma, Rafael Alberti, Manuel Vázquez Montalbán i Maria Aurèlia Capmany; ha escollit lletres de Pedro Salinas, Lope de Vega i Góngora. D’entre els poetes illencs destaquen Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Guillem Frontera, Gabriel Janer Manila i Ponç Pons. Dues meravelloses obres seves són sobre poemes d’Emily Dickinson i Marguerite Yourcenar, a més de l’excel·lència de les llibretistes de les seves dues darreres òperes, Lucía Vilanova i Carme Riera.

El llistat de les seves relacions musicals és excepcional. Va viure els anys en els que les companyies discogràfiques eren encara capaces de llençar projectes importants, i així ha pogut treballar en un món que ara esdevé gairebé mític: ha compost cançons i ha produït per a Núria Feliu, M. Dolores Pradera, Josep Carreras i Joan Pons; ha enregistrat també Montserrat Caballé, Pepa Flores, Mari Trini, Maria Bayo, Isabel Rey, Alfredo Kraus i Plácido Domingo. Algunes de les seves obres han estat estrenades per intèrprets reconegudíssims com Ara Malikian, María José Montiel, Maria del Mar Bonet, la contralt Ewa Podles o el gran José van Dam. Víctor Pablo Pérez, Joan Company i Pablo Mielgo l’han dirigit… I ha acompanyat al piano la veu de Cecília Bartoli!

Ben segur que ens deixam noms importants en aquesta llista, però no s’ha de perdre de vista el rastre únic de Parera Fons. El 2022 es va tornar a programar Maria Moliner a Oviedo, aquest mes d’octubre del 2023 es torna a representar a l’Auditorio de Tenerife. I cal dir que L’Arxiduc, una òpera moderna, complexa i de múltiples lectures, necessita tornar a ser programada. Un dia es parlarà de les aportacions d’aquesta obra a un món operístic en constant evolució.