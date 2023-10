Tomàs Vibot

El Gall

15 euros

La mar ha conformat el nostre tarannà: ha modelat la nostra idiosincràsia i al mateix temps ha servit d’autopista de relació entre els pobles de la Mediterrània. Avui la tenim propera, no a hores com un temps, sinó a minuts, des de qualsevol punt de la nostra geografia i, per tant, el seu tutelatge és més palès que mai. La nostra cultura contemporània tracta la marinó com un bé públic.

Naturalesa

Ralph Waldo Emerson

Qui Pro Quo

16 euros

Emerson va fer un llarg viatge per Europa entre 1832 i 1833; va travessar Itàlia, es va detenir a París (la seva visita al Museu d’Història Natural el marcarà profundament) i a Gran Bretanya coneixerà els poetes lakistes del primer Romanticisme anglès com William Wordsworth i Samuel Taylor Coleridge així com també els dos filòsofs John Stuart Mill i Thomas Carlyle.

Perro fantasma

José Daniel Espejo

Candaya

14 €

Perro fantasma es un viaje de ida y vuelta a las zonas grises de la exclusión social, una polifonía de voces perdidas y personajes sometidos al destierro en uno mismo. Poema único o canción fragmentada sobre el quiebre de la identidad, en la que un rapsoda toxicómano ejercerá de médium desde un cabo de Gata fantasmagórico donde la droga y el desamparo se funden con el desierto.

Cuerdas al aire

Juan Pablo Caja

Editorial Minúscula

14,50 €

El narrador de este libro ha dejado libre la imaginación para, sin casi ejercer presión sobre ella, oír las notas de la cuerda al aire de una guitarra. De ellas emergen atmósferas y personajes que dan vida a un relato mezcla de lo que no pasó, de lo que podría haber pasado y de lo que otros recuerdan que pasó. Una jam session de la memoria para revivir las noches cálidas de la juventud.

Una estela salvaje

Kathryn Schulz

Gatopardo

21,95 €

Una mañana, Kathryn Schulz fue a almorzar con una desconocida y se enamoró. Tras años de búsqueda infructuosa, quedó deslumbrada por la rapidez con que todo cambió al conocer a su futura esposa. Meses después su padre, un carismático refugiado judío, falleció inesperadamente. Enamorada y huérfana, tuvo que afrontar en paralelo una felicidad desbordante y un dolor terrible.

En mitad de

tanto fuego

Alberto Conejero

Dos Bigotes. 15,95 €

Tomando como punto de partida el canto XVI de la Ilíada, Alberto Conejero brinda en su nueva obra teatral una aproximación personal e íntima al poema de Homero, una nueva mirada vivida y contada desde un personaje secundario en el relato habitual, fascinante y misterioso: Patroclo, el «más amado» por Aquiles. Un intento de contar la historia de otro modo, de imaginar el futuro de otro modo.

Un cuento de Navidad

Alejandro Zambra

Gris Tormenta

11,50 €

¿Cómo es la relación entre un autor y su editor? ¿Cuál es la influencia que ejerce uno en el otro? En este volumen de textos de Alejandro Zambra, el lector es testigo de la formación del triángulo invisible entre esos dos interlocutores y el libro. Una obra que posibilita la rara oportunidad de presenciar la naturaleza individual y subjetiva de esa dialéctica: lo frágil y particular, también fuerte, que puede llegar a ser.