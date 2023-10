Llibreria Espirafocs

Espirafocs és una petita llibreria independent fundada l´any 1980 a Inca per les germanes Paula i Caterina Valriu, i traspassada, per jubilació, a l´actual propietat l´any 2018.

És una llibreria on es por trobar un poc de tot, però sobretot està especialitzada en literatura infantil i juvenil i en la literatura local feta a les Illes. Tenim un espai dins la llibreria adreçat exclusivament als més petits, on es poden seure damunt uns coixins per poder mirar tots els llibres que els interessen. També solem programar activitats com conta-contes, tallers, presentacions de llibres,.. També comptam amb diversos clubs de lectura, un de temàtica general, un de filosofia i un de temàtica feminista, amb una gran acollida i participació.