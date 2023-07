Laura Gost

Lleonard Muntaner. 12 euros

“La deliberació dels escorpins” és una aproximació transgressora i divertidament mordaç al món que envolta els premis literaris. A partir d’uns personatges absolutament inclassificables i d’un llenguatge àgil, punyent i imaginatiu, la trama d’aquesta obra barreja humor negre, una justa dosi de paròdia i un ritme en ocasions frenètic que ens condueix a un desenllaç inesperat.

Una lliura de carn

Miquel Àngel Vidal

Disset

18 euros

Cinquè aplec de relats de Miquel Àngel Vidal. Com en els anteriors, fa incidència en els temes que se centra la seva literatura: el conflicte idealisme-realitat, la reflexió sobre l’acte de la creació, la visió crítica de la societat i l’anàlisi de les contradiccions humanes, tot cercant l’equilibri entre l’aspecte lúdic de la literatura i la denúncia de les injustícies, entre l’humor i la gravetat.

La chica que vive al final del camino

Laird Koenig

Impedimenta. 22,50 €

Laird Koening ofrece una obra maestra de la literatura gótica americana, que inspiró la película de Jodie Foster y Martin Sheen. Una vuelta de tuerca al género de lo inquietante protagonizada por Rynn, que acaba de cumplir 13 años y lo celebra sola en su casa. Nadie sabe mucho de ella. Solo que no habla con nadie, cobra los cheques de viaje de su padre y da esquinazo a las visitas inoportunas.

La princesa y los trasgos / La princesa y Curdie

George MacDonald

Siruela. 21,95 €

La princesa huérfana Irene vive en un majestuoso castillo en lo alto de una montaña. Su padre, el rey, viaja continuamente a países lejanos, mientras que, bajo la montaña que corona el castillo, los mineros trabajan sin descanso para sacar a la luz las riquezas profundas de la tierra. Irene, inquieta, soñadora, independiente, es incapaz de esperar pacientemente el regreso de su padre.

Los altruistas

Andrew Ridker

Random House

21,90 €

Arthur Alter no está pasando por un buen momento. Profesor universitario sesentón, tiene harta a su joven novia, no puede pagar la hipoteca y sus dos hijos no le dirigen la palabra. Para evitar perder la lujosa casa familiar, decide invitarles a pasar un fin de semana con la excusa de una reconciliación, pero con la intención real de hacerse con la pequeña fortuna secreta que su difunta esposa les legó.

Bailaréis sobre mi tumba

Alba Carballal

Seix Barral

19,50 €

Bailaréis sobre mi tumba recorre la historia reciente de Galicia y parte de la historia contracultural de un país, el nacimiento de la conciencia ecologista, la llamada «movida viguesa», la ruta del bakalao, a través del destino de tres personajes de un pueblo de las Rías Altas, para quienes el chapapote marcará unas vidas atravesadas por sus propias tinieblas familiares.

Lo único que le interesa a la gente

François Blais

Barrett. 17,90 €

En 2098, un agente sueco especializado en ciencias del comportamiento trabaja evaluando a las premikas (androides con inteligencia artificial) y valorando si se han vuelto demasiado «humanas». Una de ellas, Angèle, parece haber adquirido sentido del humor . Lo que el agente descubre, y el libro expone, es una reflexión fundamental sobre la naturaleza profunda de la existencia.