Sant Jordi, llibres i flors

El mes d’abril és el mes dels llibres, com bé ho assenyala el nom d’aquest suplement renovat que avui teniu a les mans, ja que diumenge que ve és Sant Jordi, el Dia del llibre. Sortir i passejar pels carrers serà una festa, la gran festa de la lectura. Esperem faci bon dia, sembla que així ho preveuen els avançaments meteorològics. Diumenge i llibres. No hi ha excusa per no anar a veure com les taules situades a molts d’indrets de pobles i ciutats ens criden a la lectura. Cadasqú trobarà, segur, el seu o els seus títols: si voleu aventura, en trobareu, si el que cercau és història, també; l’anàlisi, la ficció, la biografia, l’art... totes les temàtiques possibles seran al carrer diumenge. No us ho podeu perdre, no podeu deixar de celebrar la diada del negre sobre blanc. Molts d’anys!

Flors

I si parlam d’abril, parlam també de primavera. I d’entre els colors que en aquesta època cromatitzen el camp, per sobre de tots ells, el vermell de les roselles. Les roselles diuen no, titulà l’enyorat Guillem Cabrer un dels seus llibres. Les roselles parlen amb el seu vermell, que acompanya el groc i el blanc d’altres flors silvestres, com les margalides. M’agrada sempre el Pla de l’Enzell, entre Felanitx i Villafranca. Però m’agrada encara més en aquesta època, per les roselles que envaeixen les voravies. Gran espectacle, i de franc. Llibres i flors. Literatura i natura. Sant Jordi. Abril.