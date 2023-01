Passejades curtes

De petit i fins que vaig tenir una edat considerable, pensava que quan parlàvem de Cala Figuera ens referíem sempre a la del terme de Santanyí, ja que, des de la vila, Felanitx, només coneixíem amb aquest nom aquella cala de llevant, el ponent de Mallorca es caia molt lluny; sens dubte eren altres temps, temps de Seat 600 i poc més. Ja instal·lat a Palma, vaig saber de l’altra Cala Figuera, la del terme de Calvià i que té un far i una tor re que paga la pena visitar. Si deixau el cotxe a la barrera que trobareu anant a Portals Vells, la caminada fins al Far i la Torre és fàcil de fer i té una durada d’uns 45 minuts (hora i mitja en total, anar i venir) sempre per dins un bosc ombrívol en el qual s’hi fan bolets.

Més rutes ciutadanes

·Si deixeu el cotxe davant l’entrada del cementiri de La Vileta, des d’aquell indret podeu fer una excursió circular que, en uns 45 minuts vos portarà al mateix lloc. També és bona de fer i el camí va primer per dins el bosc de Son Puig i després vorera d’una pista de golf. Convé dir que pel caminoi trobareu alguns excrements de ca, ja que no tothom és tan civilitzat com la seva mascota i no retira les deixes. I és que les grolleres no són les bèsties, són les persones.