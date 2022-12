Els reis porten llibres: Fons d’armari

Don per fet que en allò literari també s’entén el concepte de fons d’armari; molt adient per la tria que duc avui a la meva proposta per fer comanda als reis d’orient (o de qualsevol altre indret). Jo, que sóc de la generació que vam rebre com a present en fer la primera comunió el gruix de la col·lecció de les rondalles preparades per Alcover a l’editorial Moll, ara n’estic orgullosa de poder afegir a la prestatgeria aquesta altra col·lecció sencera del Pare Ginard feta per Saïm edicions. No sóc original; enllaç paraules escoltades a l’editor Albertí en la presentació del volum. Perquè ens referim a clàssics, i a fons d’armari. Hi ha materials que es fan necessaris a les nostres prestatgeries.

De manera que, si qualcú em demana una recomanació nadalenca, ho tenc molt clar; en puc tenir d’altres, però aquesta n’és un bàsic, seguint amb la metàfora tèxtil. La Fundació Mallorca Literària acaba de presentar el volum dedicat a l’Hivern que completa el Calendari Folklòric de Mallorca del Pare Ginard. És el quart volum, que pot arribar a les cases d’un en un o fer-ho de manera solidària. Per què vull tenir jo a casa aquest material? Perquè «el calendari no s’acaba mai. La seva circularitat ens retorna sempre sobre les nostres passes», com bé ens recorden els editors dels textos, Ramis i Sbert. És aquest un llibre −o quatre− de rememoració, de lectura, de consulta? Ho és tot. Perquè «tirant del folklore ve tot el món». Rafel Ginard, és a dir, el franciscà Pare Ginard, va fer la recollida i sistematització, a la segona meitat del segle XX, del coneixement de la tradició, dels costums i maneres de viure a Mallorca temps enrere; amb clara consciència que era un món que s’esvaïa, la seva tasca ingent quedà manuscrita en forma de plaguetes. Rere un treball previ, aquests darrers tres anys, un gran equip de la Fundació Mallorca Literària ha fet possible la seva conversió en llibre. Direcció editorial de Carme Castells i de l’editor de Saïm Tolo Albertí, coordinació de Joana Serra i una primorosa cura dels textos originals per fer-los entenedors a càrrec dels experts Andreu Ramis i Miquel Sbert permeten una fullada molt atraient als llibres, a aquest darrer dedicat a l’hivern però també als altres tres; ah, tot il·lustrat per Toni Galmés. Du anotacions acadèmiques pels qui cerquin allò exacte, quadres temàtics pels qui s’hi atraquin amb una curolla específica, i atraients pàgines pels qui, fullejant-ho, romanguin aturats a una pàgina qualsevulla. D’aquest Hivern darrer que, en color blau, vol omplir les cartutxeres dels camells reials, ens cridarà molt l’atenció el perquè de les neules o els betlems: per què fem les coses que fem?; com mesurar el temps o els tocs de campana m’atreuen especialment; Sant Antoni i les seves celebracions ja pensava que hi serien, com el Nadal i la segona festa, per descomptat; però els senyals d’aigua o els espàrecs del mes de març, encara em tenen asseguda, balancí vora foganya, fent la meva particular recomanació als reis.