Otro apocalipsis, otros mutantes

Formado como guionista de series, participó en títulos tan conocidos como Se ha escrito un crimen o Walker. Creó Babilon 5 y escribió El intercambio para Clint Eastwood, adaptando su propia novela. Así que J. Michael ya tenía una larga trayectoria a sus espaldas cuando decidió pasarse a los tebeos. Todos lo recordamos gracias a su exitoso paso por Spider-Man, donde facturó episodios impecables como el de las Torres gemelas o la aplazada conversación entre la tía May y Peter Parker. Participó en otros muchos personajes Marvel y también creó nuevas franquicias tan interesantes como Supreme Power o Midnight Nation. Pero reconozco que ahora hace años que le había perdido la pista. Era un tipo sólido que escribía guiones inteligentes y muy entretenidos. Al final en la variedad está el gusto y, pese a su calidad, me olvidé de Straczynski.

Recientemente, harto de escritores muy celebrados pero cuyas historias no me interesan (una larga lista encabezada por Lemire y Vaughan) me topé con el señor cuyo apellido recuerda a aquel absurdo villano alien de las aventuras clásicas de Superman. Y me ha vuelto a enganchar. Sus «telépatas» (por alguna estúpida razón alguien ha decidido que «Telepaths» mola más) están perfectamente construidos. Todo tiene el aire de una futura serie para televisión, en un momento en que los escritores sueñan con firmar ese cómic que va a flipar a los de Netflix y así forrarse. Hasta en España acaban de adaptar «García», un tebeo que no me había atrevido a leer. Ya saben cómo va esto de las adaptaciones. Tebeos excelentes se convierten en series mediocres, como Preacher del gran Garth Ennis. Mientras que una serie estirada, como The Boys del mismo autor, se transforma en una serie descacharrante.

La nueva ficción de Straczynski parece pensada para saltar directamente a la pequeña pantalla. Tipos duros, políticos corruptos, policías honestos y de los otros y grandes dosis de diversión. El punto de partida es de una sencillez desarmante. La radiación de una tormenta solar alcanza a la Tierra y provoca un parón de toda la humanidad. Los aviones caen, aquellos que estaban cerca de una terraza o lugar elevado se despeñan y la mayoría se golpea contra el duro suelo a causa de una inesperada y repentina somnolencia. Cuando despiertan, poco después, todo ha cambiado. No solo por los innumerables accidentes y destrozos causados por el suceso. También porque muchos han adquirido nuevos poderes. Poco a poco descubrimos que hay telépatas, gente con capacidad para mover objetos, crear ilusiones y hasta generar bolas de fuego. Una fiesta, vaya. Un maleante afroamericano con grandes dotes para la organización y el liderazgo, decide robar todo lo que pueda y largarse a alguna zona segura. Ahí están las fuerzas del orden para impedírselo.

Nada nuevo bajo el sol, como pueden suponer. Escenario apocalíptico, exhibición chula de poderes sorprendentes, el mal enfrentándose al bien y el gobierno pensando en cómo va a usar todos estos nuevos recursos que se ponen a su alcance. Como siempre el guionista cumple, desarrolla su trama con pulcritud, acompañado de un profesional de estilo realista y narrativa tan fluida como convencional y todo va como la seda. No es innovador ni lo pretende, pero no ofende la inteligencia del lector y facilita un agradable tiempo de entretenida lectura.