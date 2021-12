Una traducció impecable de Tolstoi

Lev N. Tolstói, (1828-1910), GUERRA Y PAZ, 1869. Guerra y paz, la gran epopeia de Tolstoi, un repte per al lector, abans d’assumir el compromís d’aquesta lectura, ja era un autor predilecte, l’havíem conegut a través de contes, novel·les, textos filosòfics-religio sos, diaris... havíem trobat plaer literari i missatge filosòfic, coneixem l’autor, potser per això, produeix un cert vertigen acostar-nos al llibre que inclou tots els elements que ens havia fet arribar per separat.

Som davant d’una edició esplèndida, Tolstoi va trigar sis anys a escriure’l, el traductor li ha dedicat quatre i per al lector és una aventura de setmanes d’intensitat i profund plaer literari. Els dubtes d’abans de començar queden resolts, sabem que hi haurà una altra lectura, com correspon als grans clàssics, tornarem sabent per quin camí transitem. Agraïm els peus de pàgina, els mapes, l’índex de noms, tot el que ens ajuda a entrar en l’univers dels personatges i les circumstàncies que els envolten, nobles, militars, servents, els Bolkonski, els Rostov, Kuraguin, Pierre Bezújov, un ventall immens, tots els perfils possibles, esdeveniments històrics, vida quotidiana, de tots els estaments de la societat. Guerra y paz, és tot alhora, ens ha enlluernat i seduït, tot allò que havíem apreciat de l’autor, des de La mort d’Ivan Ilitx, Anna Karenina, Cuánta tierra necesita un hombre, La tormenta de nieve... l’assaig El reino de Dios està en vosotros... els Diaris tot està present a la gran epopeia i això ens porta a l’admiració incondicional. Tolstoi no és un estilista, el text té una gran complexitat en la forma i pel que fa als diferents registres idiomàtics dels estaments, peculiaritats de certs personatges, el traductor fa patent el seu mestratge, una recomanació sense reserves.