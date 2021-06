Passeig de Ronda | Josep Massot i Muntaner

Seminari

El mes de gener de l’any 2003 naixia Modèlics i modelicons, “Espècie de butlletí o lo que sigui”, segons constava en la primera pàgina d’aquesta publicació que ara porta l’Associació Amics del Seminari, que es va constituir legalment com a tal no fa tant de temps, el març de 2018. Aquesta revista/butlletí ha passat per diferents etapes: del número 1 al 19 “La revista neix i es va fent... com pot”, del número 20 al 42 “ La revista pren volada”, del 43 al 49 “Noves incorporacions: Amics del seminari” i des del número 50 i fins ara mateix ”Modèlics Amics del Seminari”.

Monogràfic

Precisament en aquesta darrera edició (que podeu consultar a la pàgina web www.amicsdelseminari.com/revista-modelics), totes les col·laboracions giren entorn de Josep Massot i Muntaner, un dels intel·lectuals més potents que ha donat Mallorca, un mallorquí, sens dubte, universal. Amb motiu dels seus vuitanta anys (que es cumpliran el pròximr mes de novembre), diferents persones han volgut recordar la personalitat i la feina del mestre. Els qui signen articles són: Sebastià Taltavull, Miquel Jaume, Teodor Suau, Biel Massot i Muntaner, Cecili Buele, Damià Pons i Pons, David Ginard, Magdalena Gelabert, Amadeu Corbera, Maria Antònia Oliver, Pere Fullana i Puigserver, Joan Miralles, Joan Martorell i Morro, Margalida Tomàs i Vidal, Pere Fiol i Tornila, Antoni Pou i Muntaner, Bernat Martorell i Morro, i Pere J. Amengual.