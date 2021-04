Passeig de Ronda | Patrimoni

Lacomba

La imatge que mostra la fotografia adjunta pertany a un fragment d’una escultura que l’artista Joan Lacomba va donar a Selva fa uns tretze anys. Des de fa un temps (anys també) ha començat a deteriorar-se. El més de gener passat, un grup de l’oposició a l’ajuntament va presentar a plenari una moció per tal que des de l’administració s’iniciàs la seva restauració. El batle va dir que se posaria en contacte amb l’escultor per mirar de fer-ho el millor possible. Han hagut de passar mesos fins que el contacte s’niciàs. Lacomba ha rebut la telefonada després de denunciar el fet a les xarxes. Serà que a l’Ajuntament li interessa més el què diran que conservar el patrimoni cultural? Si no es posa remei aviat, el mal serà irreversible, ja que l’estructura interior és de formigó i continua rovellant-se. I, a més, tenim un perill afegit: el mal físic que poden sofrir alguns infants quan s’hi enfilen per jugar. Esperem que l’administració posi remei prest.

Pedres mil·lenàries

S’han instal·lat, als Clossos de Can Gaià, el jaciment felanitxer, uns panells amb dibuixos de les navetes que faciliten informació als visitants. Bona idea que pot incentivar l’anada al lloc per veure com vivien els avantpassats nostres. I ja que parlam dels Clossos, recordem que des d’aquell indret es varen treure les pedres per construir bona part del moll de Portocolom, un moll, la degradació del qual és un fet. I no han estat ni la natura, ni les ones les que han espenyat aquest passeig costaner, sinó la maquinària pesada i les concessions sense control que ha permès l’administració.