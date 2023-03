«La clasificación no engaña a nadie, estamos en donde nos toca». Así de claro se ha mostrado Tato García, técnico del Atlético Baleares, en referencia a su equipo y al propio Intercity, conjunto alicantino al que visitan el domingo (12:00 horas), otro candidato a pugnar por el ascenso que también pelea ahora por eludir el descenso.

«Nuestra esperanza es empezar a sumar de tres, nos daría ese paso tan importante que necesitamos. Lo mejor sería empezar a sumar de tres y seguir ganando», ha indicado el técnico blanquiazul, que ha señalado que están «muy centrados en este fin de semana y a partir de ahí, después el siguiente rival». «Solo puedo decir que vamos a muerte y a intentar conseguir una buena dinámica», ha afirmado.

«El gol average es muy importante, en esta categoría hay una igualdad muy grande y luego puede depender de los goles. Pensamos en eso, pero también en llegar al encuentro de la mejor manera posible y sacar los tres puntos», ha explicado Tato, que ha reconocido que en la visita al Numancia se dio prioridad a la defensa: «Sí, por supuesto. Era de una de nuestras metas. Al final, cualquier equipo tiene que crecer desde la defensa. El último partido aquí, en el Estadi, contra el Cornellà, metimos goles y aún así perdimos el partido (2-3). Por lo tanto, creímos que era importante para hacernos crecer»».

«No creo que sea el Atlético Baleares que al final queremos, pero es una parte importante que necesitamos mejorar y que en Numancia se dio», ha admitido el entrenador mallorquín, que ha destacado el nivel Intercity: «Tiene jugadores muy importantes, de la categoría y de categorías superiores. Dos grandes porteros, un equipo de los más goleadores de la categoría, jugadores muy importantes a partir de tres cuartos que nos harán sufrir y estar concentrados».

«Intentamos detectar donde posiblemente se equivoquen más o donde tengan déficit. Intentaremos ir por allí», ha destacado Tato García sobre la preparación de un partido para el que de nuevo tiene bajas: «Desde que yo estoy aquí no hemos podido hacer una convocatoria que puedas decir ‘nos los llevamos a todos’, creo que tampoco se ha podido hacer durante toda la temporada».

Vuelve Laure y Kevin Sibille es baja

«Recuperamos a Laure, que es un jugador importante para nosotros, un jugador muy veterano que tiene las cosas claras. Pero perdemos a Kevin Sibille, que volvía a estar a un gran nivel, por tarjetas», ha recordado Tato García, que está pendiente de Dani Nieto: «Es un jugador diferencial que lleva pocos partidos, pero que lleva goles. Si hubiera novedades ya cambiaríamos, pero mi intención es meterlo en la convocatoria».

Por último, ha confirmado que Xisco Jiménez seguirá de baja: «Hce dos semanas se encontró que la lesión todavía no estaba cicatrizada del todo y, ahora, todavía tenemos la duda de si la semana que viene estará. Es un jugador que quiere, que hace todo, no tiene días libres, viene cada día a recuperarse y no te puedo decir plazo... pero nuestra intención y la suya es que la semana que viene pueda meterse con el grupo».