“Precipitación, falta de claridad y mal juego”. Estos han sido solo algunos de los sustantivos que ha utilizado Onésimo Sánchez para describir el mal partido de su equipo. El técnico del Atlético Baleares ha lamentado la situación y ha reconocido que, sobre el verde, no ha visto al equipo que él quiere: “No hemos entendido lo que quiero y no hemos hecho un buen partido. Hemos iniciado muy mal en los dos tiempos. Con las ventajas que nos ha ido dando el partido, nos hemos precipitado muchísimo. La última media hora de la primera parte el equipo está bien, sin excesiva claridad, pero ha habido ocasiones para poner más distancia, pero en general no ha sido un buen partido. Hemos jugado mal al fútbol y contra un equipo con tanto tiempo en inferioridad, deberíamos haber sido más dañinos. Debemos hacer daño desde el orden, pero lo intentamos hacer desde el desorden”.

El preparador vallisoletano ha admitido que la “precipitación” de sus jugadores, les ha vuelto a gastar una mala jugada: “Hoy hemos estado espesos en la salida de la pelota. Si ponemos toda en la balanza, creo que hemos merecido ganar el partido, pero no me hada dado la sensación de que se haya jugado a lo que nosotros queríamos. Sobre todo por banda derecha nos ha costado centrar. Ha habido un momento en el que las dudas nos han podido afectar. Las ganas hay veces que, en lugar de darnos lucidez, nos hace precipitarnos”. Uno de los recién llegados al equipo, Marc Baró, valoró el empate frente a La Nucía al término del encuentro: “No están saliendo las cosas. Tenemos que ganar y salir de la zona de abajo. Hay que seguir trabajando, tenemos que mejorar todas estas cosas y pensar en el siguiente partido. Estamos fastidiados y sabemos que hay que mejorar un montón de cosas. Esto no para y el próximo fin de semana volvemos a tener un partido vital”.