Onésimo Sánchez tiene ganas de meterse en faena. El nuevo entrenador del Atlético Baleares llegó ayer a la isla y hoy dirigirá su primer entrenamiento con un objetivo muy claro: «Hay que ganar el día 8».

«Hay que trabajar y buscar argumentos. Creo que los tenemos. El equipo no ha conseguido los resultados que se esperaban, pero ha estado muy cerca. Hay que matizar cosas, competir y tener la idea clara. Saber a qué queremos jugar, qué queremos que pase. A mí como entrenador me gusta que pase lo que trabajo durante la semana. Si conseguimos eso vamos a estar más cerca del objetivo», explicó en declaraciones recogidas por IB3.

El técnico vallisoletano agradeció la confianza del club blanquiazul. « A los jugadores no les conoces hasta que no tienes el mano a mano que necesitas con ellos. Tengo una previa de lo que me voy a encontrar y por eso, además del interés del club, acepté el reto de venir», apuntó.