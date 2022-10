No hay tranquilidad que valga en las dependencias del Atlético Baleares. Tras sumar 7 de los últimos 9 puntos, el conjunto blanquiazul vuelve a medirse este domingo (12 horas / IB3 Televisió) a un equipo duro de roer. Los pupilos de Jordi Roger se verán las caras con una Real Sociedad B que ocupa la quinta posición de la tabla y “ante la que habrá que hacer las cosas muy bien porque la idea es sacar los tres puntos”.

“Para mí es de los mejores o al menos de los que hacen mejor las cosas: dominan muchos registros, son capaces de de tener la pelota y la posesión. Realizan transiciones muy rápidas, son fuertes y potentes. Es un equipo que me gusta mucho, pero vamos con la intención de sacar los tres puntos en San Sebastián”, reconoció el preparador catalán en la previa del encuentro.

Para el partido ante los realistas, Roger ha confirmado la baja de Cordero, “quien sigue con pequeñas molestias”. Tampoco podrá contar con Lucas de Vega, David Navarro y Jesús Álvaro, todos ellos lesionados: “Tenemos que hacer un partido muy serio, hay que competir bien, estar muy atentos a cualquier cosa porque sabemos que los pequeños detalles marcan diferencias y vamos con la idea de ganar. Para el encuentro recuperamos a Olaortua, pero Cordero, por ejemplo, no llega”.

El entrenador blanquiazul desveló que el último triunfo de los suyos ha supuesto una fortaleza mental en el vestuario. “Más que la motivación es el estado anímico, porque cuando ganas es mejor. Teníamos un muy buen vestuario, con gente muy sana, muy comprometida, pero es verdad que no llegaban los resultados. Ya se lo dije el día de Alcoy, que estaba triste por ellos porque no habían tenido premio a un gran trabajo y a un gran esfuerzo. Cuando te vas de vacío y no tienes recompensa, todo es más complicado. Pero el equipo continuó y esa era la línea”, zanjó Roger.