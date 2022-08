Laure ya sabe cómo afrontar su primera temporada con el Atlético Baleares. Este lunes, durante su presentación como nuevo jugador balearico, el lateral se mostró afín a la nueva filosofía del club, asegurando que “los objetivos a largo plazo pueden desenfocar” y dejando claro que el sueño del ascenso todavía no es un tema en el que la plantilla se quiera centrar.

El veterano lateral cuenta con un bagaje de 117 partidos disputados en Primera División con el Deportivo de la Coruña y más de 240 encuentros en Segunda con el Alcorcón, algo que aporta un gran punto de experiencia al equipo y que suele ser muy valorado en competiciones como la Primera RFEF. “Estoy al servicio del equipo, estoy bien y lo voy a demostrar. El día a día, la profesionalidad te coloca en tu sitio, estoy deseando empezar la competición", comentó el defensa.

En cuanto a los motivos de su llegada, Ruiz aseguró que “la ambición del club” y su interés fueron lo que le hicieron decantarse por la opción blanquiazul: “ Estoy aquí por la ambición del club. Demostró interés y hambre de crecer, es lo que me mueve ayudar a crecer, en el campo y en la parte fuera que me toque”. Laure debutó el pasado sábado en el amistoso ante el Mallorca B pese a haber entrenado sólo un día y confesó haberse sentido “muy arropado” por sus compañeros.

Por su parte, Patrick Messow, director deportivo de la entidad, acompañó al jugador durante la presentación y tuvo tiempo de hablar de la posible incorporación del exjugador mallorquinista Xisco Jiménez: “Es un jugador muy interesante, podemos hablar cuando quiera pero no es fácil, tiene mucho mercado y nosotros tenemos paciencia. Valoramos otras opciones, intentamos estar atentos al mercado y cuando surja la mejor opción la ataremos”. Laure, por su parte, al haber compartido vestuario con el delantero durante su paso por el Alcorcón, confirmó haber conversado con Jiménez. "He hablado con él, le he transmitido lo que he visto aquí, la ambición y el quipo que hay, un club que quiere crecer. Imagino que tiene muchas novias pero me dijo que era una opción real. Es complicado, el mercado de los delanteros es diferente, siempre tienen equipos y pueden aguantar más que otras posiciones", finalizó.